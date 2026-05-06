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Javier Milei no anduvo con vueltas: "Ni en pedo se va Adorni"

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo.

6 de mayo 2026 · 22:17hs
Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni.

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra. Al ser consultado en una entrevista en la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va".

La palabra de Javier Milei

"O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención...”, completó el Presidente.

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Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista". Y agregó: "Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

Javier Milei anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio.

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En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: "Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

Y ratificó que no echará a Adorni: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

Javier Milei Manuel Adorni Jefe de Gabinete
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