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Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó $14 millones para renovar los muebles del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito.

6 de mayo 2026 · 17:57hs
Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito.

Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó alrededor de 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito; este dato emergió de la declaración que prestó, el lunes pasado, el contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa que tiene el funcionario en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Esta nueva información se suma a la orden que emitió, este mediodía, el juez Ariel Lijo para levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti y continuar con la investigación por enriquecimiento ilícito.

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Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, el hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra-venta del departamento en Capital Federal y que, además, es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada relacionada en el caso, y gestor de la transacción.

Hasta el momento, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular perteneciente a Tabar, para recabar más información de las comunicaciones que el contratista mantuvo con Adorni y su esposa, mientras que Lijo ordenó revisar las llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete.

En estas últimas semanas se supo, por medio de las declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, que los gastos en viajes al exterior y las compras de los inmuebles se realizaron desde que Adorni inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Manuel Adorni departamento Caballito
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