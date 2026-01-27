Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal.

Lilia Clotilde Sartori de Marchesini cumplió 103 años y celebró junto a sus compañeros de la Colonia Municipal de Adultos Mayores de Gualeguaychú.

Con una emotiva celebración en Gualeguaychú, Lilia Clotilde Sartori de Marchesini cumplió 103 años y festejó junto a sus compañeros de la Colonia Municipal de Adultos Mayores . El encuentro contó con la presencia del intendente Mauricio Davico y otros funcionarios municipales, y también se homenajeó a los colonos que cumplieron años durante el mes de enero.

Lilia nació y creció en el ámbito rural de la región y, a lo largo de su vida, desarrolló distintos oficios con esfuerzo y dedicación. Desde muy joven se desempeñó como modista, confeccionando incluso vestidos de novia; luego se formó como sastre y más tarde cumplió su sueño de convertirse en peluquera, actividad que combinó durante años con la costura.

Adultos mayores de Gualeguaychú homenajearon a Lilia Sartori en su 103° cumpleaños

Viuda desde los 49 años, es madre, abuela y bisabuela. Se destaca por su profunda fe, su amor por el baile y la vida social, valores que hoy mantiene activos a través de su participación en la colonia.

El festejo se realizó en un clima de alegría y camaradería, compartiendo el momento con otros colonos nacidos en enero y reafirmando el espíritu de encuentro y comunidad que caracteriza a esta propuesta municipal.

La Colonia Municipal 2026 de Gualeguaychú para Adultos Mayores atraviesa un récord histórico, con más de 550 colonos inscriptos. Funciona los lunes, martes y jueves, de 16 a 20, en el Centro "De Cara al Sol", y ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales como tejo, golf croquet, newcom, aquagym, caminatas, gimnasia, ajedrez y juegos de salón, fomentando el envejecimiento activo, el bienestar integral y la participación social de los mayores.