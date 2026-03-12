Uno Entre Rios | Policiales | Violencia de género

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial en Entre Ríos

Durante la feria judicial de enero de 2026 se registraron 1.729 denuncias por violencia de género y familiar en la provincia de Entre Ríos.

12 de marzo 2026
Durante enero de 2026 se registraron 1.729 denuncias por violencia de género y familiar en Entre Ríos, época de feria judicial, un 12,3% más que en diciembre. También se dictaron más de 4.500 medidas de protección y se entregaron botones de pánico a víctimas.

Durante la feria judicial de enero de 2026 se registraron 1.729 denuncias por violencia de género y familiar en la provincia de Entre Ríos, según datos relevados por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. La cifra representa un incremento del 12,3% en comparación con diciembre de 2025, cuando se habían contabilizado 1.539 presentaciones.

Del total registrado durante enero, 1.214 correspondieron a denuncias nuevas y 515 a redenuncias. Este dato refleja la persistencia de situaciones de violencia que requieren seguimiento judicial.

En relación con los tipos de procesos, 889 causas correspondieron a violencia de género y 672 a violencia familiar dentro del fuero civil, mientras que 168 fueron causas penales vinculadas a estas problemáticas.

Además, los registros indican que el 32% de las causas iniciadas fueron por redenuncias, lo que evidencia la continuidad de situaciones de violencia previamente denunciadas.

Denuncias online y medidas de protección

Durante el mismo período también se registraron 141 denuncias realizadas a través de la planilla online, lo que representa el 9% del total mensual.

En respuesta a estas situaciones, los juzgados civiles dictaron más de 4.500 medidas de protección durante enero, con el objetivo de resguardar la integridad y seguridad de las personas afectadas.

Entrega de botones de pánico

Asimismo, durante la feria judicial se entregaron 35 dispositivos de botón de pánico a víctimas. Estas herramientas permiten activar alertas ante situaciones de riesgo y facilitar una intervención rápida de las autoridades.

Desde el ámbito judicial señalaron que estas acciones forman parte de las políticas orientadas a fortalecer la prevención, el acompañamiento a víctimas y la respuesta institucional frente a situaciones de violencia de género y familiar en toda la provincia.

