Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

El domingo, de 17 a 22, se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur. Habrá emprendedores, música y un patio gastronómico

El domingo, de 17 a 22, se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur. Habrá emprendedores, música y un patio gastronómico

Este domingo 15 de marzo, de 17 a 22, se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur (calle Noaco, entre Avenida de las Américas y División de los Andes).

La propuesta reunirá emprendedores locales, actividades culturales, música y un patio gastronómico, en una jornada pensada para compartir al aire libre y recorrer los distintos puestos.

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Durante la tarde y la noche, quienes se acerquen al predio podrán conocer productos elaborados por emprendedores de la ciudad, además de participar de propuestas culturales y disfrutar de música en vivo. La iniciativa busca fortalecer los espacios de encuentro comunitario y acompañar el desarrollo de proyectos locales.

La actividad será con entrada libre y gratuita.