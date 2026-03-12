Concepción del Uruguay: enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías Aguiar

Diego Antonio Luna será juzgado por chocar al niño mientras conducía alcoholizado. El siniestro vial ocurrió en septiembre de 2025 en Concepción del Uruguay.

La justicia de Concepción del Uruguay dio un paso decisivo en la causa que investiga la muerte de Jeremías Aguiar, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en septiembre de 2025. Tras una audiencia de presentación de evidencias y testigos, la jueza de Garantías Alejandrina Herrero resolvió elevar la causa a juicio oral.

El imputado, Diego Antonio Luna, de 42 años, llega a esta instancia acusado de conducir bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro. El hecho ocurrió en el barrio Cantera 25, cuando Luna, al mando de un Chevrolet Meriva, atropelló al menor provocándole heridas fatales.

Jeremias Aguiar

Proceso judicial y detención

Durante la audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la fiscal María José Labalta y el abogado querellante Jair Gay presentaron las pruebas recolectadas durante la etapa de investigación. Por su parte, la defensa de Luna, integrada por Félix Pérez y Leandro Monje, participó del ofrecimiento de listas de testigos.

Cabe recordar que Luna se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 4. Si bien en una instancia previa se evaluó otorgarle la prisión domiciliaria, la medida no pudo concretarse debido al riesgo de hostigamiento y la fuerte indignación de los familiares y vecinos de la víctima, lo que imposibilitaba garantizar su integridad física fuera del penal.

Según consignó Concepción del Uruguay Noticias, tras esta resolución, el legajo pasará ahora a la Sala Penal, donde se designará el tribunal correspondiente y se fijará la fecha para el inicio del debate. La comunidad local sigue de cerca el proceso, que se convirtió en un caso emblemático de pedido de justicia por siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.