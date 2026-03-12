Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías Aguiar

Diego Antonio Luna será juzgado por chocar al niño mientras conducía alcoholizado. El siniestro vial ocurrió en septiembre de 2025 en Concepción del Uruguay.

12 de marzo 2026 · 11:38hs
Diego Antonio Luna será juzgado por chocar al niño mientras conducía alcoholizado. El siniestro vial ocurrió en septiembre de 2025 en Concepción del Uruguay.

Diego Antonio Luna será juzgado por chocar al niño mientras conducía alcoholizado. El siniestro vial ocurrió en septiembre de 2025 en Concepción del Uruguay.

La justicia de Concepción del Uruguay dio un paso decisivo en la causa que investiga la muerte de Jeremías Aguiar, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en septiembre de 2025. Tras una audiencia de presentación de evidencias y testigos, la jueza de Garantías Alejandrina Herrero resolvió elevar la causa a juicio oral.

El imputado, Diego Antonio Luna, de 42 años, llega a esta instancia acusado de conducir bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro. El hecho ocurrió en el barrio Cantera 25, cuando Luna, al mando de un Chevrolet Meriva, atropelló al menor provocándole heridas fatales.

Desde 2014 el Turismo Carretera corre de manera continua en el escenario de la Histórica.

Se confirmó que el TC llegará a Concepción del Uruguay en abril

Nuevo operativo de control en el Túnel Subfluvial permitió interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Jeremias Aguiar

Proceso judicial y detención

Durante la audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la fiscal María José Labalta y el abogado querellante Jair Gay presentaron las pruebas recolectadas durante la etapa de investigación. Por su parte, la defensa de Luna, integrada por Félix Pérez y Leandro Monje, participó del ofrecimiento de listas de testigos.

Cabe recordar que Luna se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 4. Si bien en una instancia previa se evaluó otorgarle la prisión domiciliaria, la medida no pudo concretarse debido al riesgo de hostigamiento y la fuerte indignación de los familiares y vecinos de la víctima, lo que imposibilitaba garantizar su integridad física fuera del penal.

Según consignó Concepción del Uruguay Noticias, tras esta resolución, el legajo pasará ahora a la Sala Penal, donde se designará el tribunal correspondiente y se fijará la fecha para el inicio del debate. La comunidad local sigue de cerca el proceso, que se convirtió en un caso emblemático de pedido de justicia por siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Concepción del Uruguay Niño Jeremías Aguiar Siniestro vial
Noticias relacionadas
Siete personas fueron detenidas y se secuestraron casi 300 dosis de cocaína, dinero en efectivo y celulares tras dos allanamientos simultáneos en Paraná.

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en el barrio Lomas del Mirador II en Paraná por narcomenudeo dejaron dos detenidos, secuestro de drogas, más de $4 millones.

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

 Ariana Gisele González y Cristian Gabriel Hernández están acusados por la muerte de su hija.

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

El techo de la escuela se desplomó y el trabajador cayó de una altura de 4 metros.

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Ver comentarios

Lo último

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Ultimo Momento
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Policiales
Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

La provincia
El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Dejanos tu comentario