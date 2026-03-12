Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

En una intervención en el Puesto de Control del Túnel Subfluvial, la Policía de Entre Ríos detectó e interceptó un cargamento irregular de 147 envases vacíos de fitosanitarios.

El procedimiento se realizó cuando el personal policial de guardia identificó un vehículo marca Volkswagen que egresaba de la provincia transportando los recipientes sin la documentación ni los protocolos de seguridad exigidos por la Ley Nacional N° 27.279.

Envases fitosanitarios (3)

Desde la Secretaría de Ambiente se inició de inmediato un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, destacando que el control en puntos estratégicos es fundamental para impedir la circulación de residuos peligrosos fuera de los canales autorizados. Tanto la firma transportista como los choferes afirmaron ser residentes de la vecina provincia de Santa Fe.

Desde Ambiente sumaron que el tráfico de envases vacíos para el transporte de productos de limpieza es una actividad ilegal y extremadamente peligrosa. Estos recipientes pueden conservar restos químicos potencialmente tóxicos que ponen en grave riesgo la salud de las personas. Y se instó a la ciudadanía a no adquirir productos de procedencia dudosa y a denunciar cualquier acopio o transporte irregular.

Envases fitosanitarios (2)

Los envases decomisados quedaron bajo resguardo policial y serán trasladados en las próximas horas a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitado a cargo de la Asociación Campo Limpio. De esta forma, el Gobierno de Entre Ríos ratifica la continuidad de estas medidas de fiscalización en rutas y fronteras provinciales para erradicar los circuitos clandestinos y garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas de seguridad ambiental.