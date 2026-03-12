Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Belgrano derrotó 1 a 0 Nacional de Santa Fe. Instituto, Patronato, Neuquén y Don Bosco perdieron sus juegos. La Copa Túnel Subfluvial continuará este jueves.

Belgrano fue el único representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) que edifico la victoria en la jornada inaugural de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. En el estadio Dr. Carlos Federik el Mondonguero capitalizó la localía al derrotar 1 a 0 a Nacional de Santa Fe.

Tobías Zorzoli, delantero que quedó libre de Patronato y se sumó a inicios de año al elenco de calle Salta y Nogoyá, anotó el único tanto de esta historia.

Distinta fue la suerte de los restantes representantes entrerrianos que salieron a escena. Instituto perdió 4 a 2 ante Unión de Santa Fe en un cotejo disputado en el estadio de Oro Verde. Lorenzo Herrera y Yamil Ayala anotaron los goles del elenco de barrio Villa Urana; Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez fueron los artilleros del Tatengue.

En Santa Fe Patronato, defensor de la corona, perdió 3 a 2 ante La Salle Jobson. El Rojinegro se imponía por 2 a 0 gracias a los tantos convertido por Juan Lencinas y Juan Ignacio Giacinti. El elenco lasallano revirtió la historia gracias a la capacidad goleadora de Bautista Pérez, autor de los tres tantos del elenco santafesino.

Universidad Nacional del Litoral goleó 4 a 0 a Don Bosco. Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela fueron los goleadores de este juego. Por su parte, Atlético Neuquén perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Luciano Díaz anotó el gol del PIngüi; Facundo Preattoni convirtió los dos tantos del Pistolero.

Por su parte, Atlético Paraná rescató un importante empate en su visita a Independiente de Santo Tomé al igualar 1 a 1. Francisco Giaccio anotó la conquista del Gato; para el local convirtió Javier Fritzler.

Resumen de los encuentros disputado en Paraná

Belgrano 1 (Tobías Zorzoli) – Nacional 0

Instituto 2 (Lorenzo Herrera y Yamil Ayala) – Unión 4 (Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez)

Los juegos disputados en Santa Fe

La Salle Jobson 3 (Bautista Peres x3) – Patronato 2 (Juan Lencinas y Juan Giacinti)

Independiente 1 (Javier Fritzler) – Atlético Paraná 1 (Francisco Giaccio)

Gimnasia y Esgrima 2 (Facundo Preattoni x2) – Atlético Neuquen 1 (Luciano Díaz)

Como sigue la actividad correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial

Jueves

20.30: Sportivo Urquiza – Colón

Estadio Dr. Carlos Federik

Árbitro: Carlos Córdoba

Sábado

21.00 Oro Verde – Cosmos

Estadio Gustavo Pucará Ortellao

Árbitro: Joaquín Urbani