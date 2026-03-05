Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Un hombre intentó quitarse la vida arrojándose al río en Gualeguaychú. Gracias a la rápida intervención del bombero Luis Flores, fue rescatado.

5 de marzo 2026 · 17:02hs
Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río.

Foto: Gentileza/Radio Máxima

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río.

Un dramático episodio se registró el martes en la ciudad de Gualeguaychú, donde un hombre fue rescatado luego de arrojarse al río con intenciones de quitarse la vida. La rápida intervención del bombero y policía Luis Flores, que se encontraba en el lugar junto a su esposa, permitió contener la situación hasta la llegada de los equipos de emergencia.

"Fue un momento crítico, estábamos tomando mate con mi señora y nos quedamos sentados en el anfiteatro frente a la bajada del río. En ese momento una chica empezó a pedir auxilio porque vio a un hombre que se había arrojado al río", contó en Radio Máxima.

Hombre que intentó suicidarse en el río fue rescatado por un bombero en Gualeguaychú

Luis Flores (1).jpeg

Al advertir la situación, Flores se acercó de inmediato para intentar ayudar. "Me presenté como bombero y como policía. Él me dijo que también era policía, ex policía. Se agarraba la cara con las dos manos, estaba llorando", relató.

Ante la gravedad del momento, el bombero decidió ingresar al agua para acercarse y hablar con el hombre con el objetivo de tranquilizarlo.

"Traté de hablarlo. Dudé, pero seguí avanzando. A medida que me acercaba trataba de conversar con él. Era más alto que yo, el agua ya me daba a la cintura y había muchas piedras", explicó el bombero.

Luego agregó: "Lo senté en el agua y lo agarré. Gracias a Dios no se resistió, aflojó. Cuando lo logré agarrar ya me daba el agua en el cuello".

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales, personal de Prefectura y una ambulancia, quienes continuaron con la asistencia.

"Cuando llegó la policía lo hablaron y le ofrecieron ayuda. Logramos sentarlo en una zona segura del agua", indicó. Durante el hecho el hombre perdió sus zapatillas y el celular en el agua.

Posteriormente fue trasladado al hospital para recibir atención médica y contención.

Flores también advirtió sobre los riesgos del lugar donde ocurrió el hecho.

"Es un lugar con muchas piedras. Hay gente que va a pescar y deja anzuelos. Hemos visto personas que se han cortado los pies cuando se meten al agua. Es un lugar donde tenés muchas posibilidades de perder", señaló.

Finalmente reflexionó sobre este tipo de situaciones y la importancia de la empatía ante momentos difíciles.

"En los últimos eventos del año pasado hubo compañeros que tomaron decisiones que duelen. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, porque no todos viven cada experiencia de la misma manera", expresó.

Gualeguaychú Bombero Río
