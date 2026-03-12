"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

La propuesta "Hola Paraná", impulsada por la Municipalidad de Paraná, reunió a más de 550 artistas locales durante enero y febrero

La propuesta Hola Paraná, impulsada por la Municipalidad de Paraná, reunió a más de 550 artistas locales durante enero y febrero en el marco de la Agenda de Verano 2026. La programación incluyó 42 actividades culturales distribuidas en 18 espacios públicos de la ciudad, con acceso libre y propuestas pensadas para distintos públicos.

La iniciativa formó parte de una política cultural orientada a fortalecer el trabajo artístico, ampliar la circulación cultural y promover el acceso comunitario a distintas expresiones. A lo largo de la temporada, la programación combinó música, artes escénicas, propuestas culturales al aire libre y encuentros comunitarios que convocaron a vecinos y visitantes.

Las actividades se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Cultural Juan L. Ortiz, el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad, el Puerto Viejo, el Anfiteatro Héctor Santángelo, el Polideportivo Lomas del Mirador, el Parque Lineal Sur, el Anfiteatro Linares Cardozo, los Miradores de Bajada Grande, el Parque Gazzano, la Plaza Mujeres Entrerrianas, la Sala Mayo, la Plaza de las Colectividades, el Balneario Municipal de Paraná, la Plaza de las Naciones, el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, el Teatro 3 de Febrero y el corredor de calle Salvador Maciá y avenida 25 de Mayo.

Actividades en toda la ciudad

Esta distribución territorial permitió acercar las actividades culturales a distintos barrios y sectores de la ciudad, reforzando el valor del espacio público como lugar de encuentro, participación y circulación de propuestas artísticas.

A su vez, en muchas de las jornadas se integraron patios gastronómicos, emprendedores de la Economía Social y ferias de librerías y editoriales locales, lo que sumó un componente productivo a la programación cultural y generó oportunidades de visibilización y trabajo para distintos sectores vinculados con la cultura.

De este modo, la Agenda de Verano 2026 reafirmó una línea de gestión que concibe a la cultura como parte central del proyecto de ciudad. A través de una programación planificada y distribuida en distintos puntos del territorio, la Municipalidad de Paraná acompañó el trabajo de artistas locales, fortaleció la circulación cultural y consolidó una temporada que puso en valor la identidad cultural de la ciudad.