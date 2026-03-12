Uno Entre Rios | Escenario | Hola Paraná

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

La propuesta "Hola Paraná", impulsada por la Municipalidad de Paraná, reunió a más de 550 artistas locales durante enero y febrero

12 de marzo 2026 · 14:41hs
Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

La propuesta Hola Paraná, impulsada por la Municipalidad de Paraná, reunió a más de 550 artistas locales durante enero y febrero en el marco de la Agenda de Verano 2026. La programación incluyó 42 actividades culturales distribuidas en 18 espacios públicos de la ciudad, con acceso libre y propuestas pensadas para distintos públicos.

Hola Paraná, la agenda de verano

La iniciativa formó parte de una política cultural orientada a fortalecer el trabajo artístico, ampliar la circulación cultural y promover el acceso comunitario a distintas expresiones. A lo largo de la temporada, la programación combinó música, artes escénicas, propuestas culturales al aire libre y encuentros comunitarios que convocaron a vecinos y visitantes.

la editorial de entre rios abre convocatoria para la feria internacional del libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

los tipitos se presentaran en el teatro 3 de febrero

Los Tipitos se presentarán en el Teatro 3 de Febrero

Las actividades se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Cultural Juan L. Ortiz, el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad, el Puerto Viejo, el Anfiteatro Héctor Santángelo, el Polideportivo Lomas del Mirador, el Parque Lineal Sur, el Anfiteatro Linares Cardozo, los Miradores de Bajada Grande, el Parque Gazzano, la Plaza Mujeres Entrerrianas, la Sala Mayo, la Plaza de las Colectividades, el Balneario Municipal de Paraná, la Plaza de las Naciones, el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, el Teatro 3 de Febrero y el corredor de calle Salvador Maciá y avenida 25 de Mayo.

Actividades en toda la ciudad

Esta distribución territorial permitió acercar las actividades culturales a distintos barrios y sectores de la ciudad, reforzando el valor del espacio público como lugar de encuentro, participación y circulación de propuestas artísticas.

A su vez, en muchas de las jornadas se integraron patios gastronómicos, emprendedores de la Economía Social y ferias de librerías y editoriales locales, lo que sumó un componente productivo a la programación cultural y generó oportunidades de visibilización y trabajo para distintos sectores vinculados con la cultura.

De este modo, la Agenda de Verano 2026 reafirmó una línea de gestión que concibe a la cultura como parte central del proyecto de ciudad. A través de una programación planificada y distribuida en distintos puntos del territorio, la Municipalidad de Paraná acompañó el trabajo de artistas locales, fortaleció la circulación cultural y consolidó una temporada que puso en valor la identidad cultural de la ciudad.

LEER MÁS: Stand Up Minitah invita a compartir una noche de humor en Paraná

Hola Paraná Verano artistas Municipalidad Paraná
Noticias relacionadas
Stand Up Minitah llega con su show de humor

Stand Up Minitah invita a compartir una noche de humor en Paraná

Los Musiqueros Entrerrianos tocaron en vivo en radio La Red Paraná

Los Musiqueros Entrerrianos tocaron en vivo en radio La Red Paraná

referencia. UNO recorrió el mercado y conversó con quienes sostienen el espacio día a día

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

maurice john vaughn llega a parana para inaugurar la pena negra anti domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Ver comentarios

Lo último

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Ultimo Momento
Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Policiales
Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Ovación
River visita a Huracán en el debut de Coudet

River visita a Huracán en el debut de Coudet

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

La provincia
Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Dejanos tu comentario