APCER abre la temporada con un gran torneo en Concepción del Uruguay

La Asociación de Padel del Centro de Entre Ríos (APCER) tendrá el arranque de su calendario 2026 con la disputa de su primer torneo del año.

12 de marzo 2026 · 18:25hs
El certamen de APCER comenzará en unos días.

Gentileza Prensa APCER

El certamen de APCER comenzará en unos días.

La Asociación de Padel del Centro de Entre Ríos (APCER) pondrá en marcha su calendario 2026 con la disputa de su primer torneo del año, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay. El certamen marcará el inicio oficial de la temporada para la entidad y reunirá a jugadores locales y de distintas localidades de la región en los principales complejos de pádel de la ciudad.

La competencia genera una importante expectativa entre los aficionados a este deporte, ya que además de abrir el calendario anual, funcionará como el primer clasificatorio rumbo al campeonato provincial. A falta de una semana para el cierre de inscripciones, la organización confirmó que más de un centenar de parejas ya aseguraron su presencia, lo que anticipa un intenso movimiento deportivo durante todo el fin de semana.

Desde la organización destacaron que el torneo busca ser una propuesta abierta y accesible para todos los jugadores. En ese sentido, aclararon que no será obligatorio contar con carnet o afiliación para participar, sino que bastará con completar la inscripción correspondiente. Esta decisión apunta a facilitar la participación de nuevas parejas y continuar fortaleciendo el crecimiento del pádel en la región.

El sistema de inscripción contempla además distintos beneficios económicos para incentivar la participación. El costo será de 30 mil pesos por jugador al momento del torneo, aunque quienes abonen de manera anticipada obtendrán un descuento del 10 por ciento. Asimismo, se dispusieron tarifas especiales para familias con tres o más jugadores, que abonarán 25 mil pesos por participante. Ese mismo valor se estableció para menores de 15 años.

En la pagina de APCER

Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial de la entidad (www.apcer.com.ar) y, ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3445 405056, correspondiente a Mauro Battilana, presidente de APCER.

En cuanto a la competencia deportiva, el torneo contará con una amplia variedad de categorías que permitirán la participación de jugadores de distintos niveles. En Caballeros se disputarán las categorías 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, mientras que en Damas habrá competencia en 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª.

Además del atractivo deportivo, el certamen ofrecerá importantes premios. Los ganadores recibirán dinero en efectivo, trofeos y remeras oficiales de APCER, además de beneficios especiales vinculados a la actividad federada. Entre ellos se destaca la afiliación gratuita que permitirá a los campeones competir en los torneos provinciales. También se informó que cada pareja inscripta recibirá un kit de bienvenida como parte de la experiencia del torneo.

Durante los últimos años, los torneos impulsados por APCER lograron consolidarse como un punto de encuentro para los jugadores de pádel del centro de la provincia. Estas competencias no solo permiten medir el nivel deportivo entre parejas de diferentes localidades, sino que también promueven el intercambio y la integración entre clubes y complejos, contribuyendo al crecimiento sostenido de la disciplina en Entre Ríos.

Por ese motivo, se espera que el evento genere un importante movimiento durante el fin de semana en las canchas de la ciudad, tanto por la participación de jugadores amateurs como por la presencia de competidores de categorías superiores, que suelen aportar un espectáculo atractivo para el público que sigue de cerca este deporte.

El torneo de Concepción del Uruguay será apenas el primer paso de un calendario que promete intensa actividad durante todo el año. Según el cronograma presentado por la entidad, la temporada continuará con el primer Provincial en Paraná, que se disputará del 10 al 12 de abril.

Posteriormente, el circuito tendrá su segundo clasificatorio en Colón, previsto para los días 5, 6 y 7 de junio. Más adelante llegará el turno del Provincial en Concordia, programado para el 26, 27 y 28 de ese mismo mes.

El calendario continuará con un nuevo clasificatorio de APCER entre el 24 y el 26 de julio, mientras que uno de los momentos más destacados del año se vivirá nuevamente en Concepción del Uruguay, que será sede del torneo Provincial del 21 al 23 de agosto.

De esta manera, la asociación pone en marcha una temporada que promete consolidar el crecimiento del pádel en la región, con múltiples competencias, una amplia convocatoria de jugadores y un calendario que recorrerá distintas ciudades entrerrianas. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el primer gran torneo del año, que marcará el inicio de un nuevo ciclo deportivo para APCER.

APCER Concepción Concepción del Uruguay
