Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

El policía conducía una moto y colisionó contra una camioneta. El uniformado fue derivado al hospital de Gualeguaychú.

8 de marzo 2026 · 19:06hs
Un choque se registró este domingo alrededor de las 14 horas en la Ruta Provincial 20, en el tramo comprendido entre el acceso a Gilbert y el cementerio de la localidad, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la motocicleta era conducida por un oficial de policía que presta servicio en la ciudad de Gualeguaychú, quien se dirigía hacia San Benito (departamento Paraná). En tanto, el automóvil circulaba en sentido contrario y era ocupado por una familia oriunda de Colón.

La moto impactó de frente contra un auto

Según consignó el portal Cristal Urdi, si bien las causas del hecho se encuentran en investigación, se presume que la motocicleta habría impactado contra el automóvil por motivos que aún se intentan establecer.

Como consecuencia del choque, el efectivo policial resultó con lesiones y debió ser trasladado directamente a un centro de salud de Gualeguaychú para recibir una mejor atención médica. En tanto que los ocupantes del auto están bien según las primeras informaciones.

