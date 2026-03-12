Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

La obra social de Camioneros fue denunciada por adeudar pagos desde agosto del año pasado. La denuncia se radicó en Concordia

Una acompañante terapéutica inició acciones legales tras siete meses de deuda acumulada. La profesional aseguró que la entidad ignora las cartas documento y advirtió por una desorganización generalizada en los pagos a prestadores.

Una acompañante terapéutica radicada en la ciudad de Concordia denunció públicamente que la obra social del gremio de Camioneros mantiene una deuda con sus servicios que se remonta a agosto de 2025. Ante la falta de respuestas por las vías administrativas habituales, la profesional recurrió a instancias jurídicas sin obtener resultados hasta la fecha.

La prestadora manifestó el agotamiento que genera la gestión constante de cobro frente a una entidad que, según describe, no ofrece canales de diálogo efectivos. "Vengo con este reclamo un montón y la verdad es que me cansé. Me deben desde agosto del 2025", explicó la entrevistada, quien subrayó que la problemática afecta también a otros colegas del sector, publica APF.

La gravedad del reclamo escaló en los últimos meses con el envío de notificaciones legales que fueron ignoradas por la obra social. La profesional detalló que el incumplimiento persiste a pesar de haber formalizado la demanda mediante herramientas jurídicas que implican un costo económico y de tiempo para el trabajador.

"Le envié dos cartas documento donde se daban 10 días de pago y no hubo respuesta. Hace de cuenta que no las lee nadie; me preocupa bastante porque es un documento jurídico para el que gasto tiempo y dinero", señaló la acompañante terapéutica.

A nivel local, la incertidumbre crece entre los profesionales de la salud que brindan servicios a los afiliados del gremio. La entrevistada destacó que existe una fuerte preocupación por la "desorganización" en el esquema de pagos, lo que dificulta la previsibilidad laboral de quienes dependen de estos ingresos para subsistir.

No es la primera vez que el colectivo de acompañantes terapéuticos debe organizarse para exigir el cumplimiento de sus honorarios. La profesional recordó su participación previa en grupos de trabajadores autoconvocados, aunque lamentó tener que recurrir nuevamente a la exposición mediática para visibilizar su caso particular.

"Es bastante tedioso tener que salir a los medios y comentar la situación, pero ya me siento estancada. Se cagan en dos documentos jurídicos", sentenció la prestadora, quien espera que la difusión del caso obligue a la entidad a regularizar su situación de manera inmediata.