Uno Entre Rios | Economia | Gasnea

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea tiene nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales de gas natural conforme a la Resolución 94/2026

12 de marzo 2026 · 17:17hs
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

En la jornada de este jueves, y conforme a la Resolución 94/2026 , Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de marzo de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de marzo del año en curso, para la provincia de Entre Ríos.

Todas las nuevas tarifas de Gas Nea

Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...

Tras 83 años de historia la emblemática fábrica de termos Lumilagro apagó los hornos. De 300 trabajadores pasó a 50 e importa desde China 

Lumilagro dejó de producir e importa desde China

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas.

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

TARIFAS SGP

TARIFAS RESIDENCIALES NIVEL 1

TASAS Y CARGOS

TARIFAS EBP

Gasnea Gas natural Gas Enargas
Noticias relacionadas
Las plataformas hacen peligrar el comercio tradicional en la Argentina. 

Columna de opinión: primero rompieron la industria, ahora van por el comercio

Ley de Semillas: punto clave del acuerdo con Estados Unidos reabre una grieta en el campo

Ley de Semillas: punto clave del acuerdo con Estados Unidos reabre una grieta en el campo

Trabajadores de la metalúrgica Leval sólo recibieron el 42% de sus salarios de la segunda quincena de febrero y retienen tareas

Trabajadores de metalúrgica retienen servicios por sueldos en cuotas

Expoagro 2026. Entidades lanzaron una estrategia fuerte de financiamiento

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Ver comentarios

Lo último

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Ultimo Momento
Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Policiales
Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Ovación
River visita a Huracán en el debut de Coudet

River visita a Huracán en el debut de Coudet

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

La provincia
Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Dejanos tu comentario