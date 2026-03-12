En la jornada de este jueves, y conforme a la Resolución 94/2026 , Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de marzo de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de marzo del año en curso, para la provincia de Entre Ríos.
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios
12 de marzo 2026 · 17:17hs
Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...
TARIFAS SGP
TARIFAS RESIDENCIALES NIVEL 1
TASAS Y CARGOS
TARIFAS EBP