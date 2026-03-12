Uno Entre Rios | Ovación | Alberto Fernández

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

"Le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona” dijo Alberto Fernández

12 de marzo 2026 · 16:11hs
Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”

"Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, expresó Alberto Fernández.

El expresidente Alberto Fernández se pronunció sobre la polémica por la foto de Lionel Messi con el mandatario estadounidense Donald Trump y planteó que no todos los futbolistas tienen el mismo grado de politización que en épocas anteriores del deporte.

En declaraciones radiales, Fernández sostuvo que muchas veces se les exige a los jugadores actuales un compromiso político similar al que tuvo Diego Maradona, aunque consideró que los contextos son muy distintos.

quilmes, proximo rival de patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa se hizo fuerte como visitante.

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

“Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona”, dijo el ex jefe de Estado.

Fernández se definió además como “fervoroso maradonista” y destacó que Maradona fue “un personaje excepcional” dentro y fuera de la cancha. Para el ex presidente, en la historia del país y del fútbol mundial “no ha existido alguien de la calidad de Maradona”, a quien calificó como “lo mejor que vio en su vida” desde lo futbolístico.

La opinión de Alberto Fernández sobre Lionel Messi

Sobre Messi, Fernández admitió que posee una técnica extraordinaria, pero remarcó que su recorrido personal es distinto al de Maradona. “Tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, expresó, y aclaró que no se trata de una crítica al capitán de la Selección, sino de “realidades distintas” que explican diferencias en sus posturas públicas.

Alberto Fernández Lionel Messi Donald Trump Diego Maradona
Noticias relacionadas
“Queremos que la Finalissima se juegue en el Monumental, había dicho Chiqui Tapia.

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

Chacho Coudet debuta en River este jueves.

River visita a Huracán en el debut de Coudet

copa tunel subfluvial: belgrano, el unico entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

liga argentina: la union de colon perdio ante quilmes de mar del plata y retrocedio en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Ver comentarios

Lo último

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Ultimo Momento
Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Policiales
Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Aumentaron las denuncias por violencia de género y familiar durante la feria judicial 

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Ovación
River visita a Huracán en el debut de Coudet

River visita a Huracán en el debut de Coudet

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

La provincia
Hola Paraná reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

"Hola Paraná" reunió a más de 550 artistas locales durante el verano

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Este domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Camioneros: denuncian a la obra social sindical por deudas

Dejanos tu comentario