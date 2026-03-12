Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

"Le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona” dijo Alberto Fernández

"Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, expresó Alberto Fernández.

El expresidente Alberto Fernández se pronunció sobre la polémica por la foto de Lionel Messi con el mandatario estadounidense Donald Trump y planteó que no todos los futbolistas tienen el mismo grado de politización que en épocas anteriores del deporte.

En declaraciones radiales, Fernández sostuvo que muchas veces se les exige a los jugadores actuales un compromiso político similar al que tuvo Diego Maradona, aunque consideró que los contextos son muy distintos.

“Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona”, dijo el ex jefe de Estado.

Fernández se definió además como “fervoroso maradonista” y destacó que Maradona fue “un personaje excepcional” dentro y fuera de la cancha. Para el ex presidente, en la historia del país y del fútbol mundial “no ha existido alguien de la calidad de Maradona”, a quien calificó como “lo mejor que vio en su vida” desde lo futbolístico.

La opinión de Alberto Fernández sobre Lionel Messi

Sobre Messi, Fernández admitió que posee una técnica extraordinaria, pero remarcó que su recorrido personal es distinto al de Maradona. “Tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, expresó, y aclaró que no se trata de una crítica al capitán de la Selección, sino de “realidades distintas” que explican diferencias en sus posturas públicas.