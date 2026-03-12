Aston Villa venció a Lille y tomó la ventaja en la Europa League

Con el Dibu Martínez como titular, el Aston Villa se impuso como visitante por 1 a 0 en Francia y quedó bien parado de cara a la revancha.

Con el Dibu Martínez como titular, Aston Villa consiguió un triunfo de alto impacto en Francia al vencer 1-0 a Lille en la ida de los octavos de final de la Europa League. Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero para darle la victoria al conjunto inglés.

El equipo de Unai Emery fue superior en el inicio y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi.

Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

Luego Romain Perraud probó desde media distancia y el Dibu evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Watkins definió para el 1-0 que dejó la serie abierta.

Otros partidos de la Europa League

En Italia, Bologna y Roma empataron 1-1. El local dominó largos pasajes y abrió el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo cuando Jonathan Rowe dejó varios rivales en el camino y asistió a Federico Bernardeschi, que definió con categoría.

El conjunto romano reaccionó tras un error de Joao Mario: Bryan Cristante recuperó, Donyell Malen asistió y Lorenzo Pellegrini marcó el empate.__IP__

En Grecia, Panathinaikos derrotó 1-0 a Betis con un penal de Vicente Taborda en el final. El equipo de Rafa Benítez sufrió la expulsión de Anass Zaroury en el complemento, aunque el conjunto español no aprovechó la ventaja numérica y el argentino sentenció la victoria tras una infracción de Diego Llorente. La revancha será en Sevilla