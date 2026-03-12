Siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos en barrio Macarone

Siete personas fueron detenidas y se secuestraron casi 300 dosis de cocaína, dinero en efectivo y celulares tras dos allanamientos simultáneos en Paraná.

Siete personas detenidas —cinco hombres y dos mujeres— y el secuestro de casi 300 envoltorios de cocaína listos para la venta fue el resultado de dos allanamientos simultáneos realizados en el barrio Macarone de Paraná, en un operativo que permitió desarticular un activo punto de microtráfico que operaba en la capital entrerriana.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con el apoyo de grupos especializados en irrupción, durante la noche del 11 de marzo. Las intervenciones se extendieron durante varias horas de intenso trabajo policial.

Las medidas se concretaron en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 de Feria de Paraná, a cargo del juez José Ruhl, y el fiscal Santiago Alfieri.

Tras un minucioso trabajo investigativo, los efectivos irrumpieron en dos viviendas que habían sido señaladas como presuntos centros de venta de droga. Allí lograron secuestrar 297 envoltorios de nylon con cocaína fraccionada y preparada para su comercialización.

Cocaina secuestrada

Además, durante los procedimientos se incautaron envoltorios de marihuana, 940.000 pesos en efectivo, siete teléfonos celulares y una tablet que serán sometidos a pericias. También fueron secuestrados recortes, precintos, prendas y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga.

Los siete detenidos quedaron alojados e incomunicados, a disposición de la Justicia, mientras continúa el avance de la investigación.

Bolsitas cocaina

Droga, dinero y otros elementos secuestrados

"Este procedimiento representa un nuevo golpe a las estructuras de microtráfico que operan en los barrios, remarcando que el trabajo sostenido de investigación permite identificar, desarticular y llevar ante la Justicia a quienes lucran con la venta de estupefacientes", destacó la División de Drogas Peligrosas de la Policía.

Y se agregó que "el operativo generó un fuerte impacto en la zona, ya que los domicilios intervenidos eran señalados por vecinos como presuntos puntos de venta, lo que refuerza la importancia del trabajo conjunto entre investigación policial y denuncias de la comunidad para combatir este tipo de delitos".