River visita a Huracán en el debut de Coudet

En un Tomás Adolfo Ducó con capacidad reducida y por la fecha 10 del Torneo Apertura, River se mide con Huracán desde las 21.30.

12 de marzo 2026 · 14:36hs
Chacho Coudet debuta en River este jueves.

Prensa River.

Chacho Coudet debuta en River este jueves.

Huracán y River jugarán este jueves desde las 21.30 en un Tomás Adolfo Ducó con capacidad reducida, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como técnico del Millonario. El entrenador, que firmó el martes pasado se puso manos a la obra y realizó una serie de entrenamientos de alta intensidad. El Globo, por su parte viene una contundente victoria por 3 a 1 ante Belgrano.

El pálido arranque del Millonario en la presente campaña sumado al mal final de 2025 terminaron por consumar el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se despidió con un triunfo por 3 a 1 contra Banfield en el Estadio Monumental. El arribo de Coudet tras el empate 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia y la semana sin jugar por el paro amerizaron el enojo de la hinchada, que responsabilizó a los jugadores del mal inicio del Apertura.

Estará habilitado el 30% de la capacidad del estadio de Huracán.

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Huracán no quiere jugar sin su gente ni mudar su localía.

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 7° con 11 unidades) y 15° en la tabla anual, el cuadro de Núñez quiere que su nueva etapa comience con el pie derecho para afirmarse en ambas tablas antes de que sea demasiado tarde.

En cuanto al equipo, el nuevo director técnico no quiere hacer cambios bruscos y mantendría casi toda la estructura de su predecesor, comenzando de a poco a marcar su impronta. A estas horas, la mayor incógnita es la presencia de Juan Fernando Quintero, que ya se encuentra recuperado de su lesión y podría ser de la partida. En caso de que no lo sea, Kendry Paéz y Santiago Lencina se asoman como alternativas.

Por su parte, el Globo es un equipo irregular que si bien consiguió un triunfazo a puertas cerradas contra Belgrano, venía de caer con el débil Estudiantes de Río Cuarto y de igualar sin goles con un flojísimo Deportivo Riestra. Alejado de los goles de Jordy Caicedo que lo potenciaron en las primeras fechas, los de Martínez buscarán su mejor versión ante su gente.

Jugar el partido en su estadio y con sus hinchas fue un dolor de cabeza para Huracán. Este jueves, su presidente, Abel Poza, logró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diera el brazo a torcer y le permitiera al Globo aunque sea contar con un aforo reducido. Desde Seguridad aseguraban que no podian garantizar que se puedan llevar a cabo dos operativos en simúltaneo en el mismo barrio, siendo uno de ellos el protocolar por el encuentro, y el otro el que debe contener a los vecinos a causa del derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, ubicado en la calle Miravé. Finalmente, se permitió el ingreso de 15 mil hinchas al recinto.

Ambos equipos no se ven las caras desde agosto de 2024, en esa ocasión fue empate 1 a 1 en el Estadio Monumental con goles de Claudio Echeverri para la Banda y de Rodrigo Echeverría para la visita, por la décima fecha de la Liga Profesional de ese año.

La probable formación de River vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Huracán vs. River, por el Torneo Apertura

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Los datos de Huracán vs. River, por el Torneo Apertura

  • Hora: 21.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Sebastián Habib
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
River Huracán Chacho Coudet Eduardo Coudet
