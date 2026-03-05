Uno Entre Rios | Escenario | Candela Gómez

Candela Gómez: "Ser pasista era mi sueño y hoy vivo momentos que marcan mi vida"

La bailarina Candela Gómez, integrante de la comparsa Comparsa Papelitos, fue distinguida como la mejor pasista de la edición 2026 del Carnaval del País

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

5 de marzo 2026 · 13:52hs
Candela Gómez

La bailarina Candela Gómez, integrante de la comparsa Comparsa Papelitos, fue distinguida como la mejor pasista de la edición 2026 del Carnaval del País. La elección se confirmó tras el escrutinio final del jurado.

Candela Gómez, mejor pasista del carnaval: “Detrás del espectáculo hay meses de trabajo”

La representante de Papelitos obtuvo el primer lugar con su propuesta en la pasarela del corsódromo de Gualeguaychú. Detrás de ella quedaron Rosario Sánchez, de la comparsa Comparsa Marí Marí, en segundo lugar; Camila Carro, de Comparsa Ara Yeví, en el tercer puesto; y Martina Ghiglia, de Comparsa O’Bahía, quien completó el listado.

En diálogo con UNO, Gómez compartió sus sensaciones tras recibir la distinción. “Más que sensaciones, tengo emociones encontradas, muchísimas. Yo solo quería ser pasista y la vida me regala estos momentos maravillosos que marcan mi alma para siempre”, expresó.

La bailarina señaló que el reconocimiento representa una recompensa al esfuerzo realizado durante años de formación. “Sentís que todo el esfuerzo no solo de estos años, sino desde que se te despierta este sueño, valió la pena. En mi caso, mi formación como bailarina es hoy la herramienta para afrontar este puesto”, afirmó.

Gómez también destacó el valor que tiene este logro dentro de su trayectoria en el carnaval. “Hoy estar como la primera pasista pentacampeona del Carnaval del País hace que se llenen los ojos de lágrimas”, sostuvo.

Emoción y reconocimiento en el Carnaval del País

Sobre la experiencia de participar en la edición 2026, la pasista explicó que vivió cada desfile con intensidad. “La viví a flor de piel, con entusiasmo y sueños por cumplir. Pisar la pasarela es una sensación inexplicable, te moviliza y toca en lo más profundo del alma”, contó.

En ese sentido, señaló que encara cada temporada con responsabilidad. “Siempre lo tomo con mucho respeto, que son dos de las condiciones que este puesto requiere. Pero también con mucha emoción e ilusión. Mi comparsa me da por quinto año consecutivo la posibilidad de volver a vivir el sueño de toda la vida”, agregó.

Consultada sobre el significado del carnaval, Gómez remarcó el valor colectivo del espectáculo. “Para mí el carnaval es importante porque es un espacio donde se mezclan la pasión, el trabajo colectivo y el orgullo de representar una tradición que forma parte de nuestra identidad”, indicó.

Finalmente, subrayó el esfuerzo que realizan quienes participan en la organización y puesta en escena. “Las personas ven el resultado final, pero detrás hay meses de trabajo y preparación. Soy testigo del enorme trabajo que no se ve”, concluyó.

Candela Gómez pasista Carnaval del País Gualeguaychú Carnaval Papelitos
