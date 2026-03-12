Quilmes, próximo rival de Patronato, en crisis, pero con expectativas

Uno Entre Rios | Ovación | Quilmes

Quilmes se ubica en zona de descenso en el campeonato de la Primera Nacional. La llegada del nuevo DT renovó la esperanza en el Cervecero.

12 de marzo 2026 · 18:04hs
Con urgencias, pero con las expectativas renovadas. Esa es la síntesis que describe el presente de Quilmes, equipo que recibirá este sábado a Patronato a partir de las 20 en el estadio Centenario, en el marco de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

El Cervecero iniciará la jornada en puestos de descenso. Con una unidad, el conjunto del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se posiciona en el 17° escalón de la tabla, un lugar por debajo del Rojinegro, que suma dos unidades.

El elenco bonaerense perdió los dos encuentros que disputó en condición de visitante: fue superado por Atlanta por 1 a 0 y en el norte del país cayó ante Gimnasia de Jujuy por el mismo resultado. En su única presentación como local decepcionó al igualar 0 a 0 frente a Ferrocarril Midland, equipo que está realizando su primera experiencia en la divisional. El hincha de Quilmes, que se hizo presente en gran número, dio su veredicto al despedir con silbidos a jugadores y cuerpo técnico en la última presentación en el Centenario.

Nuevo ciclo en Quilmes

El mal comienzo de temporada reabrió los fantasmas que merodearon durante 2025, temporada en la que Quilmes aseguró su permanencia en la categoría en la penúltima fecha. Este clima marcó el final del ciclo de Alfredo Grelak, quien no logró conseguir una victoria en 10 encuentros, con un saldo negativo de seis empates y cuatro derrotas.

La dirigencia se movió con celeridad y contrató a Leandro Gracián, quien viene de realizar una gran campaña en Deportivo Madryn. Bajo la conducción técnica del Tano, el elenco del sur del país compitió por el ascenso a la Liga Profesional, pero perdió la final de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza. Luego desperdició la segunda chance al caer en la definición del reducido que otorgó el segundo ascenso, frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El flamante entrenador de Quilmes tendrá la compleja misión de devolverle la confianza a uno de los tres equipos que aún no logró anotar un gol en el certamen y que registra una docena de encuentros sin victorias, contando el sprint final de la temporada pasada.

“Los datos son totalmente negativos para Quilmes. Alfredo Grelak se fue sin haber ganado un encuentro en 10 presentaciones. A su vez, la institución no pudo celebrar un triunfo bajo la presidencia de Carlos Giulianetti, quien reemplazó a Mateo Magadán, ni en el ciclo de Miguel Caneo como secretario técnico. El presente de Quilmes es realmente malo”, remarcó a Ovación Sebastián Kerle, periodista que cubre la campaña del Cervecero.

Más allá de lo que marcan los fríos números, la energía mutó con la llegada de Gracián. “Las expectativas están renovadas en función de la llegada de un nuevo entrenador. Además, el hincha está acompañando al equipo. Fue muchísima gente en el encuentro que disputó como local ante Midland. El equipo se fue silbado tras el empate 0 a 0, que fue un marcador negativo para las expectativas que había generado este plantel”, relató.

Leandro Gracián, flamante entrenador de Quilmes

Leandro Gracián, flamante entrenador de Quilmes

El cese de actividades por el paro que llevó adelante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le ofreció a Gracian una semana de trabajos para planificar el encuentro de mañana ante Patronato. El aspecto positivo es que el entrenador tendrá a todos a disposición dado que no presenta bajas por lesión ni por suspensión.

La probable alineación que recibirá a Patronato

En principio, el Cervecero saldría a escena con el clásico sistema táctico 4-4-2. Dentro de esta idea, la probable alineación del elenco bonaerense que recibirá al Rojinegro estaría conformado por Gonzalo Marinelli en el arco; el ex-marcador de punta de Patronato Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Agustín Bindella en la última línea; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera, y Thomás Ortega en el mediocampo; Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez formarían parte de la dupla ofensiva.

El encuentro entre Quilmes y Patronato se disputará este sábado a partir de las 20 bajo el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

