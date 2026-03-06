Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Se registró en la noche de este viernes un choque múltiple en en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 87,5, en jurisdicción de Gualeguaychú.

6 de marzo 2026 · 22:38hs
El choque múltiple produjo el corte total de la Autovía Artigas a la altura de Gualeguaychú.

Se registró en la noche de este viernes un choque múltiple en en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 87,5, en jurisdicción del departamento Gualeguaychú, situación que produjo el corte total de la autovía.

Según la información preliminar, se produjo un choque múltiple que involucra vehículos de carga, lo que obligó a disponer el corte total del tránsito en el sentido Norte-Sur. En el lugar trabajan personal policial, servicios de emergencia y equipos de seguridad vial para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

En el siniestro quedaron involucrados dos camiones detenidos en la ruta y un tercero circulando que los habría impactado. El accidente requirió de la presencia de emergencias médicas para el traslado de heridos al hospital Centenario con la colaboración de Bomberos Voluntarios.

Debido al derrame de materiales peligrosos, se sumó otro móvil en apoyo con refuerzo de personal, elementos de contención, equipos de protección, antiderrames, absorbentes y herramientas manuales.

