Según el Indec, ¿cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en febrero?

El Indec dio a conocer el dato de inflación de febrero y con él se develó el costo de vida de una familia de cuatro integrantes: $1.397.671,83 para no se pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer cuál fue el número de la inflación de febrero en Argentina y, con él, se formó la cifra que necesitó una familia tipo de cuatro personas. El dígito superó ampliamente el $1.000.000 para cubrir las necesidades de la canasta básica total.

“Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual”, tal como indica el Indec en su informe de datos al respecto de la canasta básica para el mes de febrero de 2026.

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Para el organismo la familia tipo es de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

En este caso, la familia tipo necesitó en febrero de 2026 $644.088 para cubrir la canasta básica alimentaria y $753.583,83 más para llegar a la suma de la canasta básica total de $1.397.671,83.