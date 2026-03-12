Uno Entre Rios | Ovación | Finalissima

AFA anunció una importante reunión por la Finalissima

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunirá con su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para dialogar sobre la Finalissima entre Argentina y España.

12 de marzo 2026 · 17:05hs
“Queremos que la Finalissima se juegue en el Monumental

“Queremos que la Finalissima se juegue en el Monumental", había dicho Chiqui Tapia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que este jueves habrá una reunión entre el presidente Claudio Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, mandatario de Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), para diagramar la Finalissima ante España. El Chiqui había expresado más temprano su deseo de que la Finalissima ante España “se juegue en el Monumental”.

“Está noche el Presidente Claudio Tapia se reunirá con el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para dialogar sobre la Finalissima entre Argentina y España”, fue el mensaje de AFA en la cuenta oficial de X.

Qué dijo el Chiqui Tapia al respecto

Tapia había expresado más temprano su deseo de que la Finalissima ante España “se juegue en el Monumental”. El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha afirmación luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia.

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se lleve a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

