La Renga anunció que tocará en Gualeguaychú

La mítica banda La Renga se presentará el sábado 2 de mayo, en el nuevo espacio Astra. Las entradas, que valdrán 80 mil pesos, saldrán a la venta este sábado.

9 de marzo 2026 · 19:49hs
La Renga ya había tocado en la ciudad del sur entrerriano hace más de una década.

Lo que desde hace semanas era un rumor se convirtió en información oficial. La Renga tocará en Gualeguaychú el próximo sábado 2 de mayo, según lo confirmó la propia banda oriunda de Mataderos es sus distintas cuentas de redes sociales.

A través de un comunicado, la banda de rock que ya estuvo en la ciudad hace poco más de 10 años, confirmó su regreso e informo que las entradas tendrán un valor de 80 mil pesos y podrán comprarse desde el sábado 14 de marzo.

En su anterior presentación, La Renga dio memorable recital en el Corsódromo al que asistieron cerca de 40 mil personas. Esta vez la cita será en Astra, el nuevo espacio de eventos que tiene Gualeguaychú en Camino de la península, señaló el Diario El Argentino.

En anuncio de La Renga

