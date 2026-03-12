La Editorial de Entre Ríos abre convocatoria para la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos abrió una convocatoria dirigida a autores entrerrianos interesados en presentar sus obras en el stand institucional de Entre Ríos

La Editorial de Entre Ríos (EDER) abrió una convocatoria dirigida a autores entrerrianos interesados en presentar sus obras en el stand institucional de Entre Ríos durante la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El encuentro se realizará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

La editorial organizará una programación de presentaciones y actividades en su espacio dentro de la feria, con el objetivo de difundir la producción literaria entrerriana , fortalecer las industrias culturales y generar instancias de intercambio entre autores, editores, lectores e instituciones .

Quienes deseen participar con la presentación de sus obras deberán completar el formulario de inscripción online disponible en: https://forms.gle/8L7NCMh7k1mKCPv1A.

Para consultas o coordinación del cronograma de actividades, la organización dispuso el teléfono 343 4807080, disponible de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, hasta el 27 de marzo inclusive.

En el marco de la feria, el 6 de mayo se desarrollará el Día de Entre Ríos, jornada en la que se presentará el Premio Fray Mocho en el género novela: Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, junto a otras actividades vinculadas con la producción editorial y artística de la provincia.