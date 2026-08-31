La Legislatura de Entre Ríos se encamina a derogar el régimen vigente desde 1965. Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados por la reforma.

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores.

Entre Ríos dará un nuevo paso en la eliminación de regímenes especiales para la dirigencia política. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles la derogación de la Ley N.º 4.506, que desde hace más de seis décadas establece una pensión vitalicia para quienes hayan ejercido la Gobernación y la Vicegobernación de la provincia.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, encabezado por Rogelio Frigerio, en enero de 2024, como parte de una serie de proyectos vinculados con la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios.

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Si la Cámara baja completa el trámite legislativo, la reforma tendrá además un efecto político particular: Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán las primeras máximas autoridades provinciales cuyos mandatos quedarán alcanzados por la eliminación del régimen.

Un beneficio vigente desde 1965

La Ley N.º 4.506 creó un régimen especial para quienes ocuparan los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus disposiciones, establece para los beneficiarios un ingreso equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El proyecto enviado por Frigerio propone directamente la derogación de la norma y fundamenta la decisión en dos argumentos centrales: que las razones históricas que justificaron la creación del beneficio quedaron desactualizadas y que su permanencia entra en tensión con los actuales principios de igualdad y ética pública.

En el mensaje remitido a la Legislatura, el Ejecutivo definió estas prestaciones como un régimen especial cuya continuidad debía ser revisada.

Más de dos años de debate legislativo

La eliminación de las pensiones tuvo un recorrido legislativo más extenso del previsto inicialmente.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto en abril de 2024. Luego, el debate pasó al Senado, donde uno de los principales puntos de discusión estuvo vinculado con el alcance de la reforma y las condiciones para dejar sin efecto beneficios que ya hubieran sido concedidos.

Finalmente, la Cámara alta modificó el proyecto y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad. De este modo, el alcance central de la reforma quedó proyectado hacia el futuro, sin avanzar sobre los beneficios ya otorgados.

Con esas modificaciones, la iniciativa regresó a Diputados para completar su tratamiento.

Frigerio y Aluani, alcanzados por la reforma

La decisión adquiere una dimensión política particular porque quienes impulsaron el cambio también quedarán alcanzados por sus efectos.

Frigerio había vinculado la eliminación de esta pensión con la situación previsional de Entre Ríos y con la necesidad de que la dirigencia política diera una señal antes de avanzar sobre modificaciones más amplias del sistema.

En ese sentido, el gobernador había sostenido que, frente a la magnitud del déficit de la Caja de Jubilaciones, correspondía que las máximas autoridades provinciales comenzaran dando ese gesto.

La vicegobernadora Alicia Aluani acompañó la iniciativa.

Una señal en medio del ordenamiento previsional

La eliminación del beneficio cobra relevancia en el contexto de las reformas impulsadas para ordenar el sistema previsional entrerriano.

El mensaje político del Gobierno apunta a que, si el Estado debe revisar estructuras y beneficios para recuperar sustentabilidad, la dirigencia también debe formar parte de ese esfuerzo.

El impacto económico inmediato de la medida será acotado, ya que se trata de evitar dos futuras pensiones. Su principal alcance, en cambio, es institucional y político: eliminar un régimen especial para las máximas autoridades provinciales y establecer que quienes ocupen esos cargos no podrán acceder al beneficio una vez finalizados sus mandatos.