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Entre Ríos: Frigerio analizó con la CRA y la Farer alternativas para mejorar los caminos rurales

Frigerio recibió a CRA y Farer y evaluó propuestas para mejorar el mantenimiento y la transitabilidad de los caminos rurales en Entre Ríos.

2 de septiembre 2026 · 19:22hs
Frigerio analizó con CRA y Farer alternativas para mejorar los caminos rurales de Entre Ríos.

Frigerio analizó con CRA y Farer alternativas para mejorar los caminos rurales de Entre Ríos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este martes a representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) para analizar la situación de los caminos rurales y avanzar en alternativas para mejorar su mantenimiento y transitabilidad.

LEER MÁS: Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; y el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda. Por el sector rural estuvieron el vicepresidente de CRA, José Colombatto, y el presidente de Farer, Sergio Dalcol.

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El estado de la red vial rural

Luego de la reunión, Bernaudo explicó que uno de los principales objetivos fue conocer en detalle la situación de los caminos y analizar propuestas junto con las entidades del sector.

"El gobernador quería entrar en detalle, trabajar propuestas alternativas y trabajar en conjunto. Pide también mucha información sobre cómo es el estado de los caminos y la situación de cada uno", señaló el ministro.

En ese marco, destacó que el Gobierno busca escuchar los planteos de los productores y sumar alternativas al debate sobre las herramientas disponibles para mejorar la red vial rural. La discusión se desarrolla mientras avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros.

Bernaudo sostuvo que las propuestas de las entidades representan una herramienta más dentro de las opciones en análisis. "Lo importante no es la herramienta, sino encontrar los resultados", afirmó.

Reclamo de los productores

Colombatto calificó como positiva la reunión y valoró la posibilidad de plantear directamente al gobernador las dificultades que atraviesan distintas zonas de la provincia.

"Lo positivo es que el gobernador entiende el problema y nosotros, como dirigentes, queremos también ayudarlo a que haya caminos, porque el productor realmente lo viene necesitando hace mucho tiempo", expresó.

El dirigente rural señaló que existen departamentos donde la DPV está dando respuestas, aunque también identificó sectores que requieren una atención más frecuente. En ese sentido, consideró importante aprovechar la información de quienes utilizan los caminos de manera cotidiana para establecer cuáles son las zonas que necesitan intervención prioritaria.

Coordinación con Vialidad

Las entidades rurales plantearon la necesidad de fortalecer la articulación con el Estado provincial y la DPV para definir prioridades y mejorar la frecuencia de las intervenciones.

"La idea es trabajar en conjunto y poder decirle a Vialidad dónde tendría que tener más asiduidad", sostuvo Colombatto.

El encuentro se enmarca así en la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la conservación de los caminos rurales, considerados fundamentales para la actividad productiva, el traslado de la producción y la conexión de las comunidades del interior entrerriano.

Entre Ríos Frigerio CRA
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