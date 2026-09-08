El Nafaldo Cargnel se ilumina para recibir a los Juegos Suramericanos

Paraná será escenario del sóftbol femenino y masculino durante los Juegos Suramericanos. Se inauguraron las nuevas luces LED con la presencia de Frigerio.

El gobernador Frigerio junto a los jugadores de las dos selecciones con miras a los Juegos Suramericanos.

Las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná se preparan para ser protagonistas de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la región. Los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, convirtiendo al Litoral argentino en el epicentro del deporte continental durante septiembre.

Dentro de ese enorme calendario deportivo, Paraná tendrá un protagonismo especial. La capital entrerriana será la sede exclusiva de las competencias de sóftbol, una elección que reconoce la profunda relación de la ciudad con esta disciplina y el lugar que ocupa desde hace décadas como una de las principales referencias de Argentina y Sudamérica.

Platense perdió en el Maracaná y deberá ir por la hazaña en su casa

En ese contexto, el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel se prepara para recibir a las mejores selecciones del continente. Y uno de los principales trabajos realizados de cara a la competencia fue la renovación integral de su sistema de iluminación, una obra largamente esperada por la comunidad del sóftbol paranaense.

La nueva luminaria LED fue presentada oficialmente durante una jornada que contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el titular de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS), Fabián Medina, además de integrantes de las selecciones nacionales que representarán al país en los Juegos.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de que Paraná sea parte de los Juegos Suramericanos y valoró especialmente que el sóftbol tenga como escenario a la capital entrerriana.

“Estamos acá en la capital nacional del sóftbol, muy contentos también de que seamos sede de los Juegos Suramericanos, que se hacen en Santa Fe, algo que veníamos hablando también con el gobernador Pullaro desde el principio”, expresó.

En ese sentido, consideró que para Entre Ríos se trata de “un honor” y manifestó su confianza en el desempeño de los seleccionados argentinos.

“Estoy seguro que vamos a dejar bien parada a la provincia. Tenemos equipos femenino y masculino muy competitivos que van a dar pelea”, sostuvo.

Frigerio también puso el acento en la importancia de la obra realizada en el estadio y recordó que la nueva iluminación era un pedido de larga data por parte de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

Inaugurando hoy la iluminación del estadio, fundamental, pedido de la Asociación Paranaense desde hace muchísimo tiempo. Y fundamental para estos Juegos, porque se van a hacer de noche los partidos, son muchos partidos, así que esto era fundamental que se haga”, explicó.

El mandatario provincial destacó además el trabajo desarrollado por Enersa para concretar la obra y cumplir con el compromiso asumido.

“Los Juegos Suramericanos son muy importantes, se hacen en la provincia vecina Santa Fe, y que nos hayan elegido para el sóftbol, siendo la capital nacional acá en Paraná, tiene mucha lógica, pero no deja de ser un honor y una satisfacción”, manifestó.

La obra de iluminación estuvo a cargo de Enersa, que trabajó en la instalación de un nuevo sistema compuesto por 40 reflectores LED de alta potencia.

El presidente de la empresa, Uriel Brupbacher, explicó que la intervención fue parte del compromiso asumido para garantizar que el estadio estuviera preparado para recibir la competencia internacional.

“Una inversión de alrededor de 30 millones de pesos en reflectores y algo de material para sostenerlos, fundamentalmente conductores, todos los elementos necesarios para eso”, explicó inicialmente.

Brupbacher remarcó que el objetivo no era solamente cumplir con una obra de infraestructura, sino preparar el escenario deportivo para una competencia que pondrá a Paraná en la vidriera internacional.

“Fundamentalmente en esto era lo que nos habíamos comprometido: preparar la casa para recibir a todos los visitantes que vengan a disfrutar de este deporte tan propio, tan entrerriano y tan bien representado”, sostuvo.

Y agregó: “La casa tenía que estar bien ordenada, y eso fue lo que hicimos. Nos comprometimos y llegamos en tiempo y forma para que esto se desarrolle de la mejor manera posible”.

Uno de los aspectos centrales de la intervención fue la colocación de 40 reflectores LED de 600 watts, de acuerdo con los requerimientos establecidos para la competencia.

“Se pusieron 40 reflectores LED de 600 watts, eso era lo que nos pedía la organización”, detalló Brupbacher.

La nueva iluminación permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de visibilidad en el diamante y garantizará que los partidos puedan desarrollarse durante la noche con los estándares requeridos para una competencia internacional.

“Más allá de esto también se complicaba la visión, así que estábamos, creo, en los estándares que me estaban pidiendo, entre 400 y 600; pusimos los 600. Creo que la visión que quedó en todo el diamante es más que suficiente para desarrollar la actividad”, explicó.

Desde el martes y hasta el sábado 19 de septiembre, será el turno de la competencia femenina.

Luego, entre el 21 y el 25 de septiembre, llegará el momento del torneo masculino.

Paraná, en el centro del deporte continental con los Juegos Suramaricanos

Los Juegos Suramericanos significarán mucho más que una competencia deportiva. Para Paraná, la designación como sede exclusiva del sóftbol implica el reconocimiento a una historia construida durante décadas por clubes, jugadores, entrenadores, dirigentes y familias que hicieron crecer a la disciplina.

El Estadio Nafaldo Cargnel, escenario de grandes acontecimientos del sóftbol nacional e internacional, volverá a ser el punto de encuentro del deporte continental.

La nueva iluminación LED no solamente permitirá cumplir con las exigencias de los Juegos. También dejará una infraestructura que podrá ser utilizada en futuras competencias y actividades deportivas, extendiendo en el tiempo el beneficio de una obra que era reclamada desde hacía años por la comunidad del sóftbol.

Con las tribunas preparadas, el diamante iluminado y las selecciones argentinas listas para competir, Paraná se dispone a vivir una verdadera fiesta deportiva.

La capital entrerriana volverá a demostrar por qué es considerada la capital nacional del sóftbol y tendrá, durante varios días, la oportunidad de mostrar ante todo el continente una de sus grandes pasiones deportivas.

Los 13° Juegos Suramericanos ya están a la vuelta de la esquina y Paraná tendrá su propio capítulo: con el Nafaldo Cargnel como escenario, la nueva iluminación como protagonista y el sueño de los seleccionados argentinos de conquistar una nueva medalla en casa.