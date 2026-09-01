Cierres, suspensiones y despidos afectan a Granja Tres Arroyos en tres provincias. Frigerio impulsa una mesa para asistir a trabajadores y preservar empleos.

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La situación de Granja Tres Arroyos dejó de ser un conflicto focalizado en una planta o una provincia. Los cierres, suspensiones, despidos, paralizaciones y dificultades salariales registrados en distintos establecimientos evidencian una crisis que alcanza al conjunto del grupo empresario y que tiene impacto directo en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La paralización de la planta de Capitán Sarmiento, comunicada al personal “hasta nuevo aviso”, se suma a un escenario que ya había alcanzado a otras unidades productivas. En Entre Ríos, la planta La China permanece cerrada y se produjeron desvinculaciones de trabajadores. En Córdoba, la planta Avex atraviesa una prolongada paralización, mientras que en Buenos Aires se acumulan cierres y suspensiones en distintos establecimientos.

El cuadro repercute no solo sobre los trabajadores y sus familias, sino también sobre proveedores y las economías de las localidades donde la empresa desarrolla sus actividades.

Las provincias articulan una respuesta para la Granja Tres Arroyos

Frente a este escenario, desde el Gobierno de Entre Ríos remarcaron que el origen de la crisis y la responsabilidad principal por la continuidad de la actividad corresponden al ámbito del propio grupo empresario. En ese sentido, señalaron que sus autoridades y accionistas deben realizar los esfuerzos necesarios para preservar la empresa, sostener las unidades productivas y garantizar las fuentes de trabajo.

Las provincias, según esta mirada, no pueden sustituir las responsabilidades de quienes conducen la compañía. Sin embargo, sí tienen un rol en el acompañamiento a los trabajadores y en la búsqueda de alternativas para evitar que la situación empresarial derive en un conflicto social de mayor alcance.

En esa línea, el Gobierno de Entre Ríos viene asistiendo y conteniendo a los trabajadores afectados y mantiene abiertos los canales institucionales para analizar alternativas frente a la situación de la compañía.

Frigerio busca coordinar acciones

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio impulsa una mesa de trabajo conjunta entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, las tres provincias que cuentan con establecimientos de Granja Tres Arroyos y que actualmente enfrentan las consecuencias de la crisis.

La iniciativa apunta a coordinar información, esfuerzos y herramientas para abordar de manera conjunta una problemática que excede los límites de una sola jurisdicción. El objetivo es fortalecer las gestiones destinadas a acompañar a los trabajadores y preservar las fuentes de empleo.

La dimensión del problema obliga a analizar el escenario de manera integral. No se trata únicamente de las situaciones registradas en Capitán Sarmiento, Concepción del Uruguay, Río Cuarto o las diferentes localidades bonaerenses donde la empresa tiene presencia, sino de un proceso que afecta de manera simultánea a distintas unidades del grupo.

El foco, en la continuidad laboral

Mientras las autoridades provinciales articulan acciones para contener a los trabajadores y preservar el empleo, la responsabilidad central sobre la continuidad de la estructura productiva permanece en manos de la empresa.

En este escenario, el desafío para Granja Tres Arroyos es sostener sus establecimientos y evitar que el impacto de la crisis recaiga exclusivamente sobre los trabajadores, sus familias, los proveedores y las comunidades vinculadas a la actividad productiva.