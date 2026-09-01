Uno Entre Rios | La Provincia | Granja Tres Arroyos

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

Cierres, suspensiones y despidos afectan a Granja Tres Arroyos en tres provincias. Frigerio impulsa una mesa para asistir a trabajadores y preservar empleos.

1 de septiembre 2026 · 16:58hs
La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La situación de Granja Tres Arroyos dejó de ser un conflicto focalizado en una planta o una provincia. Los cierres, suspensiones, despidos, paralizaciones y dificultades salariales registrados en distintos establecimientos evidencian una crisis que alcanza al conjunto del grupo empresario y que tiene impacto directo en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La paralización de la planta de Capitán Sarmiento, comunicada al personal “hasta nuevo aviso”, se suma a un escenario que ya había alcanzado a otras unidades productivas. En Entre Ríos, la planta La China permanece cerrada y se produjeron desvinculaciones de trabajadores. En Córdoba, la planta Avex atraviesa una prolongada paralización, mientras que en Buenos Aires se acumulan cierres y suspensiones en distintos establecimientos.

granja tres arroyos paralizo una planta en una localidad bonaerense

Granja Tres Arroyos paralizó una planta en una localidad bonaerense

Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales.

Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales

LEER MÁS: Granja Tres Arroyos paralizó una planta en una localidad bonaerense

El cuadro repercute no solo sobre los trabajadores y sus familias, sino también sobre proveedores y las economías de las localidades donde la empresa desarrolla sus actividades.

Las provincias articulan una respuesta para la Granja Tres Arroyos

Frente a este escenario, desde el Gobierno de Entre Ríos remarcaron que el origen de la crisis y la responsabilidad principal por la continuidad de la actividad corresponden al ámbito del propio grupo empresario. En ese sentido, señalaron que sus autoridades y accionistas deben realizar los esfuerzos necesarios para preservar la empresa, sostener las unidades productivas y garantizar las fuentes de trabajo.

Las provincias, según esta mirada, no pueden sustituir las responsabilidades de quienes conducen la compañía. Sin embargo, sí tienen un rol en el acompañamiento a los trabajadores y en la búsqueda de alternativas para evitar que la situación empresarial derive en un conflicto social de mayor alcance.

En esa línea, el Gobierno de Entre Ríos viene asistiendo y conteniendo a los trabajadores afectados y mantiene abiertos los canales institucionales para analizar alternativas frente a la situación de la compañía.

Frigerio busca coordinar acciones

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio impulsa una mesa de trabajo conjunta entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, las tres provincias que cuentan con establecimientos de Granja Tres Arroyos y que actualmente enfrentan las consecuencias de la crisis.

La iniciativa apunta a coordinar información, esfuerzos y herramientas para abordar de manera conjunta una problemática que excede los límites de una sola jurisdicción. El objetivo es fortalecer las gestiones destinadas a acompañar a los trabajadores y preservar las fuentes de empleo.

La dimensión del problema obliga a analizar el escenario de manera integral. No se trata únicamente de las situaciones registradas en Capitán Sarmiento, Concepción del Uruguay, Río Cuarto o las diferentes localidades bonaerenses donde la empresa tiene presencia, sino de un proceso que afecta de manera simultánea a distintas unidades del grupo.

El foco, en la continuidad laboral

Mientras las autoridades provinciales articulan acciones para contener a los trabajadores y preservar el empleo, la responsabilidad central sobre la continuidad de la estructura productiva permanece en manos de la empresa.

En este escenario, el desafío para Granja Tres Arroyos es sostener sus establecimientos y evitar que el impacto de la crisis recaiga exclusivamente sobre los trabajadores, sus familias, los proveedores y las comunidades vinculadas a la actividad productiva.

Granja Tres Arroyos Entre Ríos Córdoba Buenos Aires Frigerio
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales.

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

Muchas personas se dieron cita en las inmediaciones de la UGL 34 del PAMI Concordia.

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial.

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después.

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

Ver comentarios

Lo último

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Ultimo Momento
Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Policiales
El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Ovación
El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Las Águilas llegan el fin de semana Paraná

Las Águilas llegan el fin de semana Paraná

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

La provincia
La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

Dejanos tu comentario