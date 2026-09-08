Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón.

Prestadores de Colón reclamaron por el pago anticipado de la oblea turística y pidieron diálogo ante la incertidumbre por la próxima temporada de verano.

El senador nacional Adán Bahl recibió a integrantes de la agrupación que reúne a propietarios de cabañas y bungalows de Colón, quienes plantearon la difícil situación que atraviesa el sector turístico y su preocupación ante el próximo vencimiento de la oblea turística municipal.

Los representantes del sector habían solicitado una reunión con el intendente de Colón, José Luis Walser, para plantear la situación y buscar alternativas, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. El domingo se comunicaron con Bahl y este martes fueron recibidos por el senador, quien se interiorizó sobre el reclamo y comprometió su acompañamiento.

“Estamos en una situación crítica. No sabemos realmente cómo va a venir la temporada y necesitamos que nos escuchen y poder sentarnos a dialogar”, señaló Claudia Pagnotta, integrante de la agrupación.

Durante el encuentro, los prestadores explicaron que deben afrontar en octubre el pago anticipado de la oblea correspondiente a la próxima temporada, en un contexto de incertidumbre respecto del nivel de actividad turística durante los meses de verano.

Según explicaron, la situación se suma a una temporada anterior con menor movimiento, el cierre de complejos y comercios y la pérdida de puestos de trabajo, además de la incertidumbre generada por las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y el posible impacto del fenómeno de El Niño.

“Este año, con la crisis económica que hay en el país, con lo poco que se trabajó, con complejos y negocios que están cerrando, y gente que se está quedando sin trabajo, estamos en una situación alarmante y asustados porque no sabemos qué va a pasar a partir de diciembre o enero”, explicó Pagnotta.

Sector turístico

Los representantes del sector remarcaron que, de acuerdo con la normativa vigente, es el Ejecutivo municipal quien tiene facultades para intervenir sobre el régimen de la oblea. En ese sentido, insistieron en la necesidad de ser escuchados por las autoridades locales.

Bahl cuestionó la falta de respuesta del Municipio y destacó la importancia que tiene el turismo para la economía de Colón.

“Habiendo sido intendente, me cuesta entender cómo el Ejecutivo local no toma cartas en el asunto en un sector que genera puestos de trabajo y dinamiza la economía de esa ciudad”, sostuvo.

El senador recordó además su experiencia como intendente de Paraná durante la salida de la pandemia, cuando el acompañamiento al sector turístico, gastronómico y hotelero tuvo un rol importante en la recuperación de la actividad y la generación de empleo. “La actividad turística es uno de sus motores de la economía”, sostuvo Bahl y agregó: “Cuando fui intendente de Paraná acompañamos al sector, juntos salimos adelante, buscamos herramientas y estrategias, y comprobamos como este es dinamizador de la economía”.

En ese sentido, advirtió que el escenario actual es especialmente complejo por la caída del consumo, el incremento de los costos y las dificultades que atraviesa la actividad turística.

“Hoy los números son peores que durante la pandemia: hay una caída de la actividad, un incremento de los servicios, hay que pagar la luz, los impuestos, los sueldos y mantener a los empleados, y prácticamente ni siquiera tenemos una temporada baja”, afirmó.

Oblea turística

Bahl también cuestionó el pago anticipado de la oblea turística. “No he visto en otros lugares de la Argentina ni del mundo que un tributo se cobre un año de anticipación”, sostuvo, y consideró necesario que el Municipio evalúe alternativas para acompañar al sector ante el contexto actual.

Finalmente, el senador se comprometió a acompañar el reclamo y a contribuir a darle visibilidad a la situación, mientras los prestadores continuarán sumando a otros integrantes del sector y buscando una instancia de diálogo con las autoridades municipales.

“El municipio no puede desentenderse, sobre todo de una actividad tan importante para Colón y por el impacto que tiene en su economía. Vamos a acompañar el reclamo en todo lo que sea posible”, concluyó Bahl.