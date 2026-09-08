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El Gobierno provincial denunció a ATE por los incidentes ocurridos en Recursos Humanos

La presentación del Gobierno fue realizada ante la Unidad Fiscal de Paraná tras el ingreso de un grupo al organismo. Se denunciaron amenazas, forcejeos y daños.

8 de septiembre 2026 · 20:44hs
El Gobierno denunció a ATE por los incidentes ocurridos en Recursos Humanos de la provincia en Paraná.

Gentileza ATE

El Gobierno denunció a ATE por los incidentes ocurridos en Recursos Humanos de la provincia en Paraná.

El Gobierno de Entre Ríos informó que radicó una denuncia penal contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, por los incidentes registrados este martes en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes 399, de Paraná.

Según consta en la denuncia presentada por la Directora General de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10:30 horas un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional— se presentó en el edificio, forzando el ingreso y generando un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.

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Detalles de la denuncia hecha por el Gobierno

El grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.

La denuncia también menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.

El Gobierno pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal. Además, señaló que el ingreso se produjo luego de que los manifestantes forzaran el acceso y protagonizaran un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.

Posteriormente, el grupo se desplazó por distintas oficinas del organismo. La denuncia sostiene que durante ese recorrido se produjeron expresiones que fueron consideradas intimidatorias y amenazas hacia empleados, en el marco de un reclamo por la agilización de trámites gremiales.

Gobierno ATE incidentes
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