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La Ecenaa organizó una capacitación sobre cómo actuar ante una emergencia en el agua

La Ecenaa y las escuelas municipales de canotaje y SUP, llevaron adelante una jornada en la que se enseñó cómo actuar ante una situación límite en el río.

8 de septiembre 2026 · 20:33hs
Guardavidas compartieron sus conocimientos con los alumnos de la Ecenaa.

Guardavidas compartieron sus conocimientos con los alumnos de la Ecenaa.

La Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) y las escuelas municipales de Canotaje y Stand Up Paddle (SUP) llevaron adelante una capacitación destinada a fortalecer los conocimientos y herramientas necesarias para actuar ante situaciones de emergencia durante las actividades deportivas y recreativas en el agua.

La jornada estuvo a cargo de integrantes del Instituto Superior del CAE y de la Federación Argentina de Guardavidas, quienes brindaron conocimientos teóricos y prácticos vinculados con la atención primaria de personas ante distintos tipos de emergencias.

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Los temas de la capacitación

Entre los contenidos abordados se destacaron las técnicas de primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), fundamentales para responder ante una situación crítica mientras se aguarda la llegada de los servicios de emergencia. También se trabajó sobre la maniobra de Heimlich, utilizada frente a casos de obstrucción de las vías respiratorias.

Además, teniendo en cuenta las características del entorno donde se desarrollan las actividades, los participantes recibieron indicaciones sobre cómo actuar ante picaduras de rayas y mordeduras de ofidios, dos situaciones que pueden presentarse durante las prácticas y travesías en ambientes naturales.

La propuesta permitió que instructores y participantes de las distintas escuelas incorporaran herramientas concretas para mejorar la respuesta ante eventuales accidentes, al tiempo que puso en valor la importancia de la prevención y la capacitación permanente en las disciplinas vinculadas al río.

Desde las instituciones organizadoras destacaron la necesidad de contar con personas preparadas para actuar ante una emergencia, especialmente en actividades como el canotaje, el SUP y la natación en aguas abiertas, donde la rápida intervención puede resultar determinante.

ECENAA Capacitación emergencia Escuela de Guardavidas
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