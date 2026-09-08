Se presenta "Quirófano", el libro del médico cirujano Ramiro Ferlatti.

El miércoles 16 a las 18.30 se presentará "Quirófano", un libro que reúne recuerdos, anécdotas y experiencias vinculadas con una vida dedicada a la medicina.

El próximo miércoles 16 de septiembre, a las 18:30, se realizará la presentación de “ Quirófano ”, el libro del médico cirujano oncológico entrerriano Dr. Ramiro Ferlatti, con la colaboración de Gimena Villarraza (co- autora). El encuentro tendrá lugar en el Auditorio del Círculo Médico de Paraná, ubicado en Gral. Justo José de Urquiza 1135.

La obra fue declarada de Interés Provincial y de Interés Cultural Municipal; y propone un recorrido por la trayectoria profesional y personal de Ferlatti, reconocido en Entre Ríos por su especialización en cirugía oncológica de cabeza y cuello y por haber realizado intervenciones pioneras y de alta complejidad en la región.

“Quirófano” reúne recuerdos, anécdotas y experiencias vinculadas con una vida dedicada a la medicina. Son historias que transcurren tanto dentro como fuera de la sala de operaciones y que permiten acercarse a una dimensión menos visible de la práctica médica: las personas, los vínculos, los aprendizajes, las decisiones y las huellas que quedan detrás de cada intervención.

Médico Ramiro Ferlatti

Ferlatti nació en Paraná, se graduó de médico en la Universidad Nacional de Córdoba y continuó su formación durante casi una década en Buenos Aires, en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. Luego regresó a su ciudad natal, donde desarrolló su trayectoria profesional hasta convertirse en un referente de la cirugía de cabeza y cuello en la provincia.

El libro también recupera experiencias de una extensa trayectoria profesional y de una vida atravesada por desafíos personales. A través de la escritura y con la colaboración de Gimena Villarraza, las memorias de Ferlatti se transforman en relatos que buscan dejar testimonio de una manera de entender la medicina y de los vínculos construidos con pacientes, colegas y personas cercanas.

La contratapa define la obra como un recorrido por las “capas” de una persona que aprende, se equivoca, comparte sus saberes y deja una huella en quienes ha tenido cerca.

La presentación está abierta a la comunidad y constituye una oportunidad para conocer una obra que recupera, desde una mirada profundamente personal, las historias y experiencias detrás de una vida dedicada a la medicina.