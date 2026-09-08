El próximo miércoles 16 de septiembre, a las 18:30, se realizará la presentación de “Quirófano”, el libro del médico cirujano oncológico entrerriano Dr. Ramiro Ferlatti, con la colaboración de Gimena Villarraza (co- autora). El encuentro tendrá lugar en el Auditorio del Círculo Médico de Paraná, ubicado en Gral. Justo José de Urquiza 1135.
Se presenta "Quirófano", el libro del médico cirujano Ramiro Ferlatti
El miércoles 16 a las 18.30 se presentará "Quirófano", un libro que reúne recuerdos, anécdotas y experiencias vinculadas con una vida dedicada a la medicina.
La obra fue declarada de Interés Provincial y de Interés Cultural Municipal; y propone un recorrido por la trayectoria profesional y personal de Ferlatti, reconocido en Entre Ríos por su especialización en cirugía oncológica de cabeza y cuello y por haber realizado intervenciones pioneras y de alta complejidad en la región.
“Quirófano” reúne recuerdos, anécdotas y experiencias vinculadas con una vida dedicada a la medicina. Son historias que transcurren tanto dentro como fuera de la sala de operaciones y que permiten acercarse a una dimensión menos visible de la práctica médica: las personas, los vínculos, los aprendizajes, las decisiones y las huellas que quedan detrás de cada intervención.
Médico Ramiro Ferlatti
Ferlatti nació en Paraná, se graduó de médico en la Universidad Nacional de Córdoba y continuó su formación durante casi una década en Buenos Aires, en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. Luego regresó a su ciudad natal, donde desarrolló su trayectoria profesional hasta convertirse en un referente de la cirugía de cabeza y cuello en la provincia.
El libro también recupera experiencias de una extensa trayectoria profesional y de una vida atravesada por desafíos personales. A través de la escritura y con la colaboración de Gimena Villarraza, las memorias de Ferlatti se transforman en relatos que buscan dejar testimonio de una manera de entender la medicina y de los vínculos construidos con pacientes, colegas y personas cercanas.
La contratapa define la obra como un recorrido por las “capas” de una persona que aprende, se equivoca, comparte sus saberes y deja una huella en quienes ha tenido cerca.
La presentación está abierta a la comunidad y constituye una oportunidad para conocer una obra que recupera, desde una mirada profundamente personal, las historias y experiencias detrás de una vida dedicada a la medicina.