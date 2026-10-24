El Torneo Regional del Litoral ya tiene semifinales: Estudiantes enfrentará a Jockey

El Top 10 del 26° Torneo Regional del Litoral ya tiene definidos los cruces de semifinales. Estudiantes de Paraná se medirá con los rosarinos.

La última fecha de la fase regular modificó el orden entre los cuatro equipos clasificados y terminó de definir el panorama para la instancia decisiva del certamen. Duendes RC finalizó en lo más alto de la tabla, seguido por Jockey de Rosario, Estudiantes y Santa Fe Rugby.

El conjunto paranaense, que volvió a ser protagonista en una de las competencias más exigentes de la región, tendrá por delante un desafío de máxima importancia frente a Jockey, en busca de un lugar en la final.

Por su parte, Duendes RC se cruzará con Santa Fe Rugby en la otra semifinal. El equipo rosarino cerró la fase regular como líder, con 65 puntos, mientras que el elenco santafesino terminó cuarto, con 58 unidades.

Estudiantes perdió ante CRAI, pero mantuvo su lugar entre los cuatro mejores

En la última jornada del Top 10, Estudiantes cayó por un ajustado 26 a 23 frente a CRAI, en un encuentro que se definió por escaso margen. Pese a la derrota, el CAE logró sostenerse entre los cuatro primeros y aseguró su clasificación a las semifinales.

Duendes RC, en tanto, derrotó por 21 a 10 a Jockey de Venado Tuerto y alcanzó los 65 puntos. Jockey de Rosario perdió ante Universitario de Rosario por 52 a 28, aunque conservó el segundo puesto con 62 unidades.

Santa Fe Rugby cayó frente a Old Resian por 50 a 38, pero la derrota no modificó su clasificación. Además, Rowing se despidió de la fase regular con una victoria por 49 a 29 ante GER.

Las posiciones finales del Top 10

1° Duendes RC: 65 puntos.

2° Jockey Club de Rosario: 62 puntos.

3° Estudiantes de Paraná: 61 puntos.

4° Santa Fe Rugby: 58 puntos.

5° GER: 51 puntos.

6° CRAI: 51 puntos.

7° Paraná Rowing Club: 49 puntos.

8° Universitario de Rosario: 39 puntos.

9° Old Resian: 33 puntos.

10° Jockey de Venado Tuerto: 18 puntos.

El camino hacia la final

Las semifinales del Top 10 se jugarán el 7 de noviembre en el Hipódromo de Parque Independencia, en Rosario, con dos partidos que prometen un alto nivel de competencia.

Duendes RC vs. Santa Fe Rugby.

Jockey Club de Rosario vs. Estudiantes de Paraná.

Para el CAE será una nueva oportunidad de ratificar su protagonismo regional y avanzar hacia la definición del campeonato.

También quedaron definidos los cruces por el ascenso

La competencia también completó el panorama de la segunda parte del torneo, con la definición de los equipos que buscarán avanzar en la lucha por el ascenso.

En la quinta y última fecha del hexagonal Copa Oro, Logaritmo consiguió el último boleto a semifinales tras imponerse ante Los Caranchos. De esta manera, quedaron establecidos los cruces de la siguiente instancia:

Alma Juniors vs. Logaritmo.

Universitario de Santa Fe vs. CRAR.

Tilcara goleó a Gimnasia y se metió en las semifinales del Regional del Litoral

Tilcara cerró la fase regular con una contundente victoria y se clasificó a las semifinales del segundo tramo del Torneo Regional del Litoral en su Copa de Plata. El conjunto paranaense derrotó por 65 a 17 a Gimnasia de Pergamino, en un encuentro correspondiente a la última fecha, y ratificó sus aspiraciones de pelear por el ascenso.

Con una destacada producción ofensiva, el Verde consiguió una diferencia amplia en el marcador y sumó cinco puntos, un resultado que le permitió finalizar en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 15 unidades.

De esta manera, Tilcara tendrá un nuevo desafío el próximo 7 de noviembre, cuando se enfrente con Los Pampas de Rufino en una de las semifinales. El equipo santafesino terminó segundo, con 16 puntos, por lo que se espera un cruce exigente entre dos conjuntos que buscarán alcanzar la definición del certamen.

Los resultados de la última fecha

La jornada decisiva también tuvo otros dos encuentros. Regatas y Belgrano de San Nicolás derrotó por 44 a 26 a Cha Roga Club, mientras que Los Pampas de Rufino se impuso por un ajustado 19 a 13 frente a La Salle.

Estos resultados terminaron de ordenar las posiciones y definieron los cruces de semifinales. La Salle concluyó en el primer lugar, con 16 puntos, seguido por Los Pampas, también con 16. Tilcara quedó tercero, con 15 unidades, mientras que Gimnasia de Pergamino ocupó la cuarta posición, con 12.

Más atrás finalizaron Regatas y Belgrano de San Nicolás, con 11 puntos, y Cha Roga Club, con 10.

Los cruces de semifinales

Las semifinales se disputarán el 7 de noviembre, con dos encuentros que definirán a los equipos que buscarán el título de esta instancia del Torneo Regional del Litoral.