Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional de Ferias de Educación. Las iniciativas presentadas reflejaron el compromiso de docentes y estudiantes entrerrianos con la construcción de aprendizajes a partir de experiencias vinculadas con diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana. A través de éstas, se promovieron la resolución de problemas, la exploración y el análisis de datos.

Entre los proyectos de la provincia mencionados por la Secretaría de Educación de la Nación y otras jurisdicciones se encuentran Pide cancha, de Lucas Norte, departamento Villaguay; Análisis estadístico de los lanzamientos de handball, de Chajarí, departamento Federación; y Cuándo medir deja de ser exacto, del departamento La Paz. Por su parte, La geometría de la Naturaleza, del departamento Gualeguay, fue destacado por la implementación del enfoque Steam.

Estas propuestas evidencian la diversidad de estrategias pedagógicas que se desarrollan en las escuelas entrerrianas para abordar la Matemática. A través del análisis de situaciones concretas, el estudio de fenómenos, la exploración de formas geométricas y la reflexión sobre los procesos de medición, los proyectos vinculan los contenidos curriculares con experiencias significativas.

La participación en esta instancia nacional permitió compartir experiencias educativas, intercambiar saberes y visibilizar el trabajo de las comunidades educativas de Entre Ríos, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y el interés por la investigación escolar.

Cuatro proyectos entrerrianos participarán de un nuevo encuentro nacional en Jujuy

La presencia de Entre Ríos en las Ferias de Educación continuará del 20 al 23 de octubre en San Salvador de Jujuy, donde se desarrollará el Segundo Evento Nacional, correspondiente a la fase Arte y Pensamiento Crítico.

En esta oportunidad, cuatro proyectos representarán a la provincia con sus experiencias, producciones y procesos de investigación. Las propuestas corresponden a Distrito Basualdo, departamento Feliciano; San José, departamento Colón; Las Gauchas, departamento Tala; y General Racedo, departamento Diamante.

Este nuevo encuentro será una oportunidad para que estudiantes y docentes entrerrianos compartan sus trabajos con comunidades educativas de otras provincias, den a conocer los aprendizajes construidos en sus escuelas y participen de espacios de intercambio y reflexión.

De esta manera, Entre Ríos continúa consolidando su presencia en los encuentros nacionales de educación, poniendo en valor la creatividad, el compromiso y el trabajo colaborativo de sus estudiantes y docentes, así como las experiencias pedagógicas que se desarrollan en las instituciones educativas de la provincia.