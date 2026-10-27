El Banco Nación mantuvo la venta en 1.560 pesos. El dólar MEP y el CCL retrocedieron tras la tensión por Brasil; el riesgo país quedó en 753 puntos.

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos.

El mercado cambiario argentino cerró este martes 27 de octubre con una baja del dólar mayorista y de las cotizaciones financieras, mientras que el oficial del Banco Nación y el blue permanecieron sin modificaciones. La jornada estuvo marcada por una recuperación parcial de los bonos soberanos, después de las fuertes pérdidas del lunes, y por nuevas caídas en las acciones argentinas.

El dólar mayorista retrocedió $5 y terminó en $1.536, mientras que el MEP bajó hasta $1.559,24 y el contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.657,35. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.575 para la venta, uno de sus valores nominales más elevados.

Los movimientos se produjeron después de la turbulencia financiera generada por las elecciones presidenciales de Brasil, que provocaron una fuerte depreciación del real y pérdidas en los mercados regionales. Este martes, la moneda brasileña recuperó parte del terreno perdido y los bonos argentinos reaccionaron favorablemente, aunque el riesgo país continuó por encima de los 750 puntos básicos.

El dólar oficial se mantuvo estable y el mayorista retrocedió

El dólar oficial cerró este martes a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco de la Nación Argentina. La cotización permaneció sin cambios respecto del lunes, cuando había registrado un incremento de $10.

En el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central, la cotización minorista se ubicó en $1.560,36 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista retrocedió desde los $1.541 del lunes hasta los $1.536, de acuerdo con los cierres publicados por Ámbito. La disminución fue de $5, equivalente al 0,32%, y permitió revertir parcialmente el aumento registrado durante el comienzo de la semana.

El tipo de cambio mayorista se mantuvo dentro del esquema de bandas cambiarias establecido por el Banco Central de la República Argentina. Para este martes, el límite superior informado por la autoridad monetaria fue de $1.947,79, por lo que la cotización terminó $411,79 por debajo de ese nivel.

La distancia respecto del techo de la banda constituye uno de los indicadores que siguen los operadores para evaluar el margen de fluctuación del tipo de cambio oficial.

El blue no tuvo cambios y bajaron los dólares financieros

En el mercado informal, el dólar blue cerró a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, sin modificaciones respecto de la jornada anterior.

La diferencia entre el precio de venta del paralelo y el oficial del Banco Nación se mantuvo en $15, equivalente a una brecha del 0,96%.

En el segmento financiero, el dólar MEP terminó en $1.559,24, frente a los $1.568,39 del lunes. De esta manera, registró una baja de $9,15, equivalente al 0,58%.

El contado con liquidación también mostró una disminución. Su cotización pasó de $1.677,04 a $1.657,35, con una caída de $19,69, equivalente al 1,17%.

La reducción de los dólares financieros estuvo acompañada por una recuperación parcial de los activos regionales, después de la reacción negativa de los mercados a los resultados electorales brasileños.

Las cotizaciones del MEP y del CCL corresponden a los cierres publicados por Ámbito para ambas jornadas. Los valores pueden diferir entre operadores y medios financieros según los bonos utilizados para calcularlos.

Los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país bajó

El mercado de deuda pública mostró una recuperación después de las pérdidas registradas durante el lunes.

Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares avanzaron hasta un 1,4%, encabezados por el Global 2041. También registraron incrementos el Global 2046 y el Global 2035, ambos con mejoras del 1,2%.

Como consecuencia de la recuperación de los títulos, el riesgo país elaborado por JP Morgan descendió 12 unidades, equivalente al 1,6%, y se ubicó en 753 puntos básicos.

A pesar de la baja, el indicador permaneció en niveles elevados, reflejando las dificultades que todavía enfrenta Argentina para acceder al financiamiento internacional en condiciones favorables.

El comportamiento de los bonos estuvo vinculado con una estabilización parcial de los mercados brasileños, después del fuerte retroceso provocado por la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El real brasileño recuperó aproximadamente un 1,5% frente al dólar y se ubicó en torno de 5,34 unidades por moneda estadounidense, mientras que la Bolsa de San Pablo moderó sus pérdidas.

Las acciones volvieron a cerrar con pérdidas

A diferencia de los bonos, el mercado accionario argentino no logró consolidar una recuperación.

El índice Merval registró una caída del 2,4%, mientras que las principales acciones del panel líder presentaron resultados negativos.

Entre los papeles más afectados estuvieron Edenor y Transportadora de Gas del Norte, con retrocesos del 4,3%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur, que perdió un 3,7%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron una mayoría de resultados negativos. Telecom encabezó las bajas, con una disminución de hasta el 3,3%, seguida por Edenor, Transportadora de Gas y Pampa Energía.

La evolución de los títulos refleja que, pese a la recuperación de los bonos, los inversores mantienen una postura cautelosa frente a los activos argentinos.

Las reservas del Banco Central siguen bajo observación

La evolución de las reservas internacionales continúa siendo uno de los principales factores que observa el mercado financiero.

El lunes 26 de octubre, el Banco Central interrumpió una racha de 19 jornadas consecutivas con compras netas de divisas. La autoridad monetaria terminó la rueda sin adquirir ni vender dólares, en medio de una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Las reservas internacionales brutas finalizaron esa jornada en 50.481 millones de dólares, con un incremento de 278 millones respecto del viernes.

Hasta el 23 de octubre, el organismo acumulaba compras por 15.821 millones de dólares durante 2026, considerando las operaciones realizadas dentro y fuera del mercado cambiario.

El Gobierno mantiene como objetivo fortalecer las reservas internacionales para ampliar su capacidad de respuesta ante eventuales episodios de inestabilidad financiera.

Al momento de elaborar esta crónica, no se había podido verificar el resultado definitivo de las intervenciones ni el saldo de reservas correspondiente al martes 27. Por ese motivo, las cifras mencionadas corresponden al último cierre confirmado, del lunes.

Brasil y las tasas internacionales condicionan las expectativas

La evolución de la economía brasileña continuará siendo determinante para los mercados argentinos durante los próximos días.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y una depreciación importante del real puede afectar la competitividad de las exportaciones nacionales, especialmente en sectores industriales que mantienen una fuerte integración comercial.

Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca las decisiones de política monetaria que adoptarán esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

Las definiciones sobre las tasas de interés internacionales pueden modificar los movimientos de capitales hacia los mercados emergentes y afectar las condiciones de financiamiento.

De esta manera, la segunda jornada de la semana dejó un mercado cambiario más estable, con retrocesos en el dólar mayorista y los financieros, pero también con señales de cautela en el mercado accionario y un riesgo país que continúa por encima de los 750 puntos.