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Unión se lo dio vuelta a Estudiantes y sueña con el playoffs

El Pincha alternativo ganaba con gol de Meza pero Unión reaccionó con Tarragona, Estigarribia y Ramírez para el 3-1 en Santa Fe.

26 de octubre 2026 · 21:29hs
Estigarribia marcó uno de los goles de Unión.

Prensa Unión.

Estigarribia marcó uno de los goles de Unión.

Unión volvió a la victoria este lunes después de cinco fechas con un resonante éxito por 3-1 frente a Estudiantes en Santa Fe, donde había empezado arriba con gol de Eric Meza ante un Pincha alternativo pero inspirado por el pase la final de la Libertadores. Después, el Tatengue se enchufó y lo dio vuelta gracias a Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, para seguir al acecho de los puestos de playoff. En cambio, el Pincha depende de un milagro y se aleja de la zona de copas de la tabla anual, por lo que todas sus fichas recaen sobre la coronación de América.

Unión Estudiantes Playoffs Torneo Clausura
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