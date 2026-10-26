Unión se lo dio vuelta a Estudiantes y sueña con el playoffs

Unión volvió a la victoria este lunes después de cinco fechas con un resonante éxito por 3-1 frente a Estudiantes en Santa Fe, donde había empezado arriba con gol de Eric Meza ante un Pincha alternativo pero inspirado por el pase la final de la Libertadores. Después, el Tatengue se enchufó y lo dio vuelta gracias a Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, para seguir al acecho de los puestos de playoff. En cambio, el Pincha depende de un milagro y se aleja de la zona de copas de la tabla anual, por lo que todas sus fichas recaen sobre la coronación de América.