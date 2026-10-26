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A Toda Orquesta llegó a más de 6 mil estudiantes entrerrianos

El programa A Toda Orquesta cerró su temporada 2026 con 23 conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

26 de octubre 2026 · 12:36hs
A Toda Orquesta amplió el acceso a la cultura entrerriana

A Toda Orquesta amplió el acceso a la cultura entrerriana
A Toda Orquesta cerró 2026 con 23 conciertos didácticos en Entre Ríos

A Toda Orquesta cerró 2026 con 23 conciertos didácticos en Entre Ríos

Con más de 6.000 alumnos alcanzados, finalizó una nueva temporada de A Toda Orquesta, el programa que une música, educación y patrimonio para acercar los bienes culturales de Entre Ríos a las nuevas generaciones.

A Toda Orquesta cerró 2026 con 23 conciertos didácticos en Entre Ríos

La edición 2026 fue la de mayor alcance pedagógico desde el lanzamiento de la iniciativa, con un total de 23 conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica provincial, acompañados por visitas a museos y otros espacios emblemáticos.

Las seis funciones de cierre se realizaron en el centro cultural La Vieja Usina y contaron con la participación de escuelas de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Estación General Racedo, Viale, Victoria, Santa Anita, Gualeguay y Villa Elisa. La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de ampliar el acceso a las experiencias artísticas en todo el territorio provincial.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó el valor de la iniciativa y su vínculo con las políticas públicas culturales. “Finalizamos otro año de esta propuesta que reúne cultura y educación, además de dos ejes centrales de nuestra gestión: federalizar el arte entrerriano y facilitar el acceso a los bienes culturales de la provincia”, expresó. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, también acompañó la actividad.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik y la conducción del director invitado Rodrigo Naffa, cada concierto propuso un espacio pedagógico de 50 minutos destinado a estudiantes de nivel primario y secundario. Durante los encuentros, chicos y chicas pudieron conocer la diversidad de instrumentos, descubrir el papel de cada familia instrumental y disfrutar de obras emblemáticas del repertorio clásico.

Para muchos de los participantes, la experiencia significó su primer acercamiento a una orquesta sinfónica en vivo. Evangelina Rodríguez, coordinadora de Educación Artística del CGE, subrayó la importancia de garantizar el acceso a estas propuestas como parte de la formación integral de niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, señaló que la música constituye una herramienta pedagógica capaz de despertar la curiosidad, estimular la creatividad y enriquecer el aprendizaje.

La jornada se completó con un circuito educativo y patrimonial que incluyó el Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, el Museo de la Casa de Gobierno, la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, el Túnel Subfluvial y el Domo del MiradorTEC. De esta manera, la visita a la capital provincial se convirtió en una experiencia que integró música, historia, arte, ciencia y arquitectura.

Las voces de docentes y estudiantes reflejaron el impacto de la propuesta. Patricia, docente de Gualeguay, la describió como una “experiencia hermosa” y destacó que las canciones fueron adecuadas para la edad de los chicos. “Se notaba en sus miradas cómo reconocían la música”, contó. Marisa, docente de Colonia Santa Anita, calificó el encuentro como “fabuloso y altamente formador”. Gabriel, de 12 años, compartió su asombro: “Fue la primera vez que escuché una orquesta sinfónica en vivo y me sorprendió la potencia de la música”.

En el nivel secundario, la iniciativa también permitió fortalecer el vínculo con la música instrumental. Darío, profesor de la Escuela de Educación Técnica N.º 139 de Viale, sostuvo que escuchar música en vivo genera “otra energía y otra forma de vivirla”. Sus estudiantes coincidieron en destacar la experiencia y la emoción que transmite el sonido de los instrumentos cuando se escucha en directo.

Con tres años de trayectoria, A Toda Orquesta continúa consolidándose como una herramienta de democratización cultural en Entre Ríos. La temporada 2026, que superó la cantidad de encuentros realizados en 2024 y 2025, reafirmó la importancia de acercar la cultura a las escuelas y generar oportunidades para que estudiantes de distintas localidades puedan descubrir, disfrutar y reconocer como propios los espacios artísticos y patrimoniales de la provincia.

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A toda orquesta Estudiantes Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Entre Ríos conciertos
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