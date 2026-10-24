El Torneo Eduardo Uranga completó la fase de zonas y este domingo definirá a sus campeones

El Eduardo Uranga es organizado por el Club Atlético Estudiantes de Paraná reúne a 32 equipos de distintos puntos del país. Este domingo son las finales.

El rugby juvenil volvió a ser protagonista en Paraná con una nueva edición del Torneo Juvenil M15 Eduardo Uranga, que se desarrolla en las instalaciones de El Plumazo, bajo la organización del Club Atlético Estudiantes (CAE). La competencia, que reúne a 32 equipos de diferentes regiones de la Argentina, completó este sábado su primera jornada, marcada por los partidos de clasificación y el entusiasmo de los jugadores, entrenadores y familiares que acompañaron la actividad.

A pesar de la lluvia registrada durante la madrugada, las condiciones permitieron llevar adelante el programa previsto y los equipos pudieron disputar sus encuentros correspondientes a la fase de zonas. De esta manera, el tradicional certamen comenzó a definir el camino hacia las distintas instancias decisivas, que tendrán lugar este domingo por la tarde.

El torneo cuenta con la participación de clubes de diferentes provincias, lo que le aporta diversidad y jerarquía a una competencia que, además de promover el desarrollo deportivo de los jugadores de la categoría M15, constituye una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre instituciones.

Una primera jornada con 32 equipos y ocho zonas

La organización diagramó el certamen con ocho zonas de cuatro equipos cada una. Durante la primera etapa, los participantes se enfrentaron bajo el sistema de todos contra todos, con el objetivo de establecer las posiciones finales y determinar en qué copa continuaría cada conjunto.

Los partidos se disputaron en dos tiempos de 12 minutos, sin descanso entre ambos períodos y con cambio de cancha directo. El reglamento también estableció que la cantidad de sustituciones sería libre, una disposición que permite a los entrenadores administrar las cargas de sus planteles durante una jornada de intensa actividad.

La programación contempló, además, una tolerancia de cinco minutos desde el horario fijado para el comienzo de cada encuentro. En caso de que un equipo no se presentara dentro del plazo previsto, su rival obtendría la victoria por walkover (WO).

Con este formato, los 32 participantes tienen garantizada la continuidad en la competencia durante el domingo, ya que la clasificación no solamente determina a los aspirantes al título principal, sino que también distribuye a los equipos en las otras tres copas.

Los cruces de la Copa de Oro del Torneo Eduardo Uranga

La Copa de Oro reúne a los equipos que finalizaron primeros en sus respectivas zonas y representa el principal objetivo deportivo de la jornada decisiva.

En los cuartos de final, CAE Blanco se enfrentará a Tigres de Salta; Jockey de Salta Rojo jugará ante La Salle; Taraguy se medirá con Mendoza Rugby, mientras que CRAI tendrá como rival a Tilcara.

Los ganadores avanzarán a las semifinales, previstas para este domingo, en una instancia que elevará la exigencia y dejará a los cuatro mejores equipos de la competencia en carrera por el título.

La presencia de CAE Blanco y de distintos representantes del rugby regional le dará un atractivo especial a esta llave, que también contará con clubes provenientes de Salta, Corrientes, Mendoza y otras localidades del país.

La Copa de Plata también tendrá duelos atractivos

Los equipos que finalizaron segundos en sus respectivas zonas competirán por la Copa de Plata, con un cuadro que reúne a clubes de diferentes puntos de la Argentina.

Los cuartos de final tendrán los siguientes enfrentamientos: Club Social La Rioja ante CPMB Mendoza; Teqüe frente a Neuquén Rugby Rojo; Santiago Lawn Tennis Rojo contra Lomas de Posadas, y Uni de Salta frente a Aranduroga Negro.

Los ganadores se clasificarán para las semifinales y continuarán en la búsqueda del trofeo, en una jornada que promete mantener la intensidad y el entusiasmo de la primera fase.

La Copa de Bronce y la Copa de Cristal completan el programa

La actividad del domingo también tendrá como protagonistas a los equipos que terminaron terceros y cuartos en sus respectivos grupos, quienes buscarán cerrar su participación con una buena actuación en las copas de Bronce y Cristal.

Por la Copa de Bronce, los cuartos de final serán Suri de Jujuy frente a CAE Negro; CRAR contra Jockey de Salta Blanco; Teros de Catamarca ante Uni de Santa Fe, y Aranduroga Blanco frente a San Juan Rugby.

En tanto, la Copa de Cristal tendrá los cruces entre San Patricio de Corrientes y Sixty; Neuquén Rugby Azul ante Regatas Resistencia; PRC frente a Santiago Lawn Tennis Blanco, y Catamarca Rugby contra Charoga.