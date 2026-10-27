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Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

El colegiado de 39 años dirigirá su cuarto encuentro entre Boca y River. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán sus asistentes,

27 de octubre 2026 · 19:24hs
Nicolás Ramírez será el árbitro entre Boca y River.

Nicolás Ramírez será el árbitro entre Boca y River.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que enfrentará a Boca y a River el próximo domingo desde las 15.00 en La Bombonera. El colegiado de 39 años dirigirá su cuarto encuentro entre ambos. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán sus asistentes, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

Boca River Torneo Clausura Nicolás Ramírez
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