La provincia de Entre Ríos presentó el encuentro en la Asamblea del Consejo Federal de Turismo realizada en Buenos Aires, en el marco de Meet Up.

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná.

Entre Ríos fue presentada como sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino durante la 177ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), desarrollada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires en el marco de Meet Up Argentina.

El encuentro, que reunirá a representantes del sector público y privado de la vitivinicultura argentina, se realizará los días 22 y 23 de octubre en Paraná. Será la primera vez que la capital entrerriana albergue este evento, luego de cinco ediciones consecutivas realizadas en San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba.

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Un espacio para potenciar el enoturismo

La presentación estuvo a cargo del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, junto al director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni.

Las jornadas constituyen un ámbito de intercambio entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, universidades y especialistas, con el objetivo de analizar estrategias para fortalecer el turismo del vino y compartir experiencias de desarrollo en las distintas regiones productoras del país.

En esta edición, además, se desarrollará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, enfocado en el crecimiento de las regiones emergentes y en la integración entre producción, turismo y gastronomía.

Reconocimiento al crecimiento entrerriano

Satto destacó que la designación de Entre Ríos como sede representa un reconocimiento al crecimiento de la vitivinicultura provincial y al desarrollo del enoturismo como producto turístico.

El funcionario señaló que el encuentro permitirá visibilizar el trabajo de productores, bodegas y prestadores turísticos, además de posicionar a la provincia dentro del mapa nacional del turismo del vino.

Las jornadas son organizadas en forma conjunta por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), y convocarán a referentes de todo el país para debatir sobre infraestructura, financiamiento y oportunidades de desarrollo para el sector.