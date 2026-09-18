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El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados

Las principales ciudades de Entre Ríos tendrán jornadas estables, con nubosidad variable y registros en ascenso. El sábado será más cálido que el viernes.

18 de septiembre 2026 · 06:52hs
El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados.

El cierre de la semana llegará con condiciones meteorológicas estables en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. El viernes 18 se prevé una jornada con nubosidad variable, temperaturas moderadas y sin señales de precipitaciones importantes.

En Paraná, la temperatura se ubicará entre los 12 y 22 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste. La jornada tendrá características similares en buena parte del territorio provincial.

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En el sector este, Concepción del Uruguay tendrá una mínima estimada de 8 grados y una máxima de 24, mientras que Gualeguaychú presentará registros cercanos a los 10 y 24 grados, respectivamente. En ambas ciudades se espera cielo con algunos intervalos de nubosidad.

El escenario anticipa, de esta manera, una jornada agradable para actividades al aire libre, aunque las primeras horas todavía tendrán características frescas, especialmente en las localidades del sur entrerriano.

El sábado llega con más calor

El cambio más marcado se observará el sábado 19, cuando las temperaturas subirán en las cuatro ciudades relevadas. Paraná tendrá una mínima estimada de 15 grados y una máxima de 26, con cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Concepción del Uruguay también alcanzará los 27 grados, con una mañana más templada y condiciones de cielo mayormente despejado. Gualeguaychú, por su parte, tendrá registros próximos a los 14 grados durante las primeras horas y una máxima de 26 o 27 grados.

La evolución prevista confirma una tendencia que ya se observa durante la semana: el frío pierde intensidad y las tardes comienzan a adquirir características más primaverales. Un informe reciente sobre el tiempo provincial también anticipaba para el fin de semana un marcado ascenso térmico y escasas probabilidades de precipitaciones.

Panorama para las cuatro ciudades

En síntesis, el viernes presentará temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados en las localidades analizadas, mientras que el sábado los registros treparán hasta los 26 y 27 grados.

El viento tendrá intensidad moderada y cambiará de dirección según la zona. En principio, no se prevén fenómenos meteorológicos significativos durante viernes y sábado, por lo que el fin de semana comenzará con condiciones estables en buena parte de Entre Ríos.

Entre Ríos Clima Tiempo temperaturas
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