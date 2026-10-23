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Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Entre Ríos fue sede de un encuentro que abordó los desafíos del envejecimiento, la inclusión social, la salud y el cuidado de las personas mayores.

23 de octubre 2026 · 18:33hs
Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores.

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores.

El Gobierno de Entre Ríos realizó este viernes el II Congreso Entrerriano de Cuidados Integrales de Personas Mayores, una jornada de formación e intercambio destinada a fortalecer las políticas públicas vinculadas con el envejecimiento, promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas de Cuidado.

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La apertura contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta; y la directora de Adultos Mayores, Graciela Mantaras. También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; y el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, entre otras autoridades.

Un nuevo enfoque sobre el envejecimiento

Durante su intervención, Aluani destacó la importancia de generar espacios de reflexión sobre la manera en que la sociedad acompaña y cuida a las personas mayores. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia un paradigma de envejecimiento saludable que supere las perspectivas exclusivamente asistencialistas.

“Envejecer no significa perder autonomía, ni protagonismo ni capacidad de decisión. Los adultos mayores tenemos proyectos y vida social pero tenemos que transitar esta etapa en forma saludable y enfrentar la discriminación”, expresó la vicegobernadora.

Asimismo, remarcó que el aumento de la longevidad plantea nuevos desafíos para el Estado y requiere políticas de inclusión y cuidado sostenidas en el tiempo.

“El envejecimiento no es un problema que debemos resolver, sino una realidad humana y social que nos invita a repensar cómo vivimos, cómo nos vinculamos y cómo nos cuidamos”, sostuvo.

El compromiso del Estado y el sector privado

Por su parte, la ministra Verónica Berisso convocó a los distintos niveles del Estado, las organizaciones y el sector privado a trabajar de manera articulada para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores.

“Tenemos que hacer entender a todos los estamentos del Estado y al sector privado que tenemos que trabajar por las personas mayores, para que puedan vivir con la mejor calidad de vida posible”, manifestó.

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La funcionaria explicó que el cuidado integral comprende aspectos relacionados con la prevención sanitaria, la actividad física, la alimentación y la participación social, entre otras dimensiones del bienestar.

En tanto, Gustavo Hein destacó la necesidad de escuchar a quienes desempeñan tareas de cuidado y trasladar sus inquietudes a las políticas provinciales. Consideró que estos encuentros permiten conocer experiencias y necesidades concretas para avanzar en respuestas desde el Estado.

Tres ejes de formación e intercambio

El congreso se organizó en tres paneles centrales que abordaron diferentes aspectos del envejecimiento y los cuidados integrales.

El primero, denominado Calidad de Vida, incluyó exposiciones sobre los desafíos actuales de la geriatría y la gerontología, la atención centrada en la persona, las demencias y las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial.

El segundo panel, Participación Social y Ciudadanía, estuvo dedicado a los desafíos de la gerontología y su relación con el sistema previsional, además del papel de las personas mayores en la sociedad y el ejercicio de sus derechos.

Por último, el espacio de Accesibilidad, Arquitectura y Sustentabilidad abordó la utilización de productos de apoyo, la domótica, la gestión de riesgos y las intervenciones urbanas orientadas a mejorar la autonomía y la vida cotidiana.

La jornada también incluyó mesas simultáneas de presentación de trabajos relacionados con las tres áreas temáticas.

Participaron profesionales, estudiantes, trabajadores vinculados con el cuidado y representantes de instituciones de distintas localidades entrerrianas, además de asistentes provenientes de Santa Fe, Córdoba y Catamarca.

Entre Ríos Personas Mayores Salud
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