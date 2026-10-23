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Paraná: Unipase suma comercios con beneficio para estudiantes universitarios

Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa Unipase de beneficios y más de 3.200 estudiantes a través de la plataforma Mi Paraná

23 de octubre 2026 · 14:51hs
Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa Unipase de beneficios y más de 3.200 estudiantes a través de la plataforma Mi Paraná

Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa Unipase de beneficios y más de 3.200 estudiantes a través de la plataforma Mi Paraná
Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa Unipase de beneficios y más de 3.200 estudiantes a través de la plataforma Mi Paraná

Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa Unipase de beneficios y más de 3.200 estudiantes a través de la plataforma Mi Paraná

La firma Autoservicio Meucci se incorpora al programa Unipase, el beneficio para estudiantes universitarios, impulsada por el Municipio y Marca Paraná. Son 142 los puntos de ventas donde se implementa el programa de beneficios y más de 3.200 estudiantes que ya se adhirieron por medio de Mi Paraná.

Impulsada en el marco del proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, esta política estratégica busca consolidar a la ciudad como un polo educativo regional y fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y el desarrollo local.

“Significa más beneficios para los estudiantes. Esta cantidad de comercios adheridos a Unipase demuestra que el programa está creciendo mucho, que tiene una amplia oferta”, valoró el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

“Se destaca la unión entre la Municipalidad y el sector privado, que invierte, que mantiene puestos de trabajo, y para nosotros es muy importante apoyar. Somos un Estado facilitador, por eso tratamos de hacer estas gestiones en conjunto”, añadió.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, expresó por su parte la importancia de ampliar el programa: "Celebramos esta incorporación que amplía los beneficios de Unipase vinculados a la gastronomía, librería y otros rubros. Esto forma parte de las políticas de promoción de la comercialización que impulsa la gestión de Rosario Romero y representa un acompañamiento al bolsillo de los estudiantes universitarios de la ciudad", resaltó.

Gabriela Cian, propietaria de la firma, recordó que la empresa cumple 100 años y destacó: “Esto es parte de nuestro compromiso social, que sostenemos desde que comenzó con esta empresa mi abuelo", sostuvo.

Unipase comercios Estudiantes Paraná
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