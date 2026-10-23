Prevención y controles anuales: cómo prevenir el cáncer de mama

La aparición del cáncer de mama está relacionada con una acumulación de alteraciones celulares e intervienen factores genéticos, hormonales y ambientales.

La médica Verónica Martínez llamó a combinar hábitos saludables con la detección temprana para mejorar el pronóstico del cáncer de mama y/o prevenirlo. En el marco de Octubre Rosa, también se refirió a la importancia de sostener la concientización durante todo el año.

En el marco de las actividades por el Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama, la doctora Verónica Martínez, médica ginecóloga, puso el foco en la prevención, los hábitos cotidianos y los controles médicos oportunos.

Martínez remarcó que el objetivo no debe limitarse a recordar la importancia de los chequeos, sino también a comprender qué factores intervienen en el desarrollo del cáncer de mama y cuáles pueden modificarse para reducir los riesgos. Según detalló, su aparición está relacionada con una acumulación de alteraciones celulares a lo largo de la vida, en la que intervienen factores genéticos, hormonales, ambientales y vinculados con el estilo de vida.

Prevención primaria y controles médicos

La ginecóloga distinguió dos formas de prevención. La primaria consiste en actuar sobre los factores de riesgo que pueden modificarse, mientras que la secundaria está relacionada con los controles médicos y la detección precoz.

Entre las medidas preventivas, Martínez recomendó mejorar la actividad física, mantener una alimentación saludable, alcanzar un peso adecuado y evitar o reducir el consumo de alcohol. También señaló la importancia del bienestar emocional y de los vínculos personales como parte de una mirada integral de la salud.

La prevención secundaria, en tanto, implica realizar los controles ginecológicos y los estudios correspondientes en los tiempos indicados. La médica recomendó mantener una consulta anual, realizarse las mamografías según la edad y los antecedentes personales y familiares, y conocer las propias mamas para identificar posibles cambios.

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública.

La mamografía

Martínez explicó que la mamografía permite detectar alteraciones antes de que aparezca un nódulo palpable. Entre los hallazgos que pueden observarse se encuentran las microcalcificaciones, pequeños depósitos de calcio que, según sus características, pueden requerir estudios complementarios para determinar su naturaleza.

“Un año antes se puede detectar con una mamografía lo que después puede aparecer como un nódulo visible o palpable en la mama”, señaló en diálogo con Radio La Red Paraná / UNO, al destacar la importancia de realizar los estudios en forma oportuna.

La detección temprana permite, en determinados casos, realizar intervenciones menos invasivas y comenzar el tratamiento en etapas iniciales, lo que mejora las posibilidades de recuperación. Por eso, la profesional subrayó que no hay que esperar a notar un bulto para consultar.

En cuanto a la edad para comenzar con los estudios, Martínez indicó que la recomendación depende de los antecedentes de cada paciente. Mencionó los 40 años para mujeres sin antecedentes familiares y los 35 para quienes tienen antecedentes, además de controles anuales a partir de los 50. También explicó que, en determinadas pacientes con mamas densas, la mamografía puede complementarse con una ecografía. La indicación debe individualizarse de acuerdo con la evaluación médica.

El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres y la detección temprana es fundamental

Hábitos saludables

La especialista también hizo hincapié en que el abordaje del cáncer de mama no termina con la cirugía o el tratamiento oncológico. A su entender, la alimentación, la actividad física y el acompañamiento emocional son componentes importantes para mejorar la calidad de vida durante el proceso.

Entre las recomendaciones prácticas, Martínez propuso incorporar el movimiento a las actividades cotidianas, sin necesidad de recurrir exclusivamente a un gimnasio. Caminar media hora por día, trasladarse a pie cuando sea posible y reducir el sedentarismo son algunas de las acciones que mencionó como accesibles para mejorar la salud.