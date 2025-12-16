La Colonia de verano será en el Complejo del barrio Mitre. Inscripciones abiertas desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero.

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

La Municipalidad de Paraná organiza la propuesta destinada a personas mayores de 60 años, una acción recreativa y de bienestar que será en enero y febrero para disfrutar el verano. Las inscripciones son de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano (San Martín 1420), de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante la Colonia de Verano, que será del 20 de enero al 19 de febrero, con encuentros los martes y jueves de 8 a 12 horas, en el Complejo del barrio Mitre, ubicado en Av. Ejército y calle 1112.

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

El Caribe y Brasil son los destinos más elegidos por los paranaenses que piensan viajar este verano

Durante la temporada, las y los participantes podrán disfrutar de actividades pensadas para promover el movimiento, la socialización y una vida activa en un entorno cuidado y acompañado.

Inscripciones para el verano

Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero y se realizarán de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano, en calle San Martín 1420, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Para participar es requisito ser mayor de 60 años, completar la ficha de inscripción —que se solicita en la Secretaría— y presentar certificado médico.

Desde el Municipio se impulsa esta propuesta como parte de las políticas públicas que promueven el envejecimiento activo, el acceso al disfrute y la participación de las personas mayores en espacios recreativos y comunitarios.