Frigerio encabezó en Paraná un encuentro nacional con 591 inscriptos y planteó recuperar el protagonismo de la provincia en la producción de vinos.

Frigerio destacó el potencial vitivinícola de Entre Ríos y apostó al crecimiento del enoturismo.

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en Paraná de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y del 1.º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, donde destacó el potencial productivo y turístico de Entre Ríos y planteó el objetivo de recuperar el protagonismo que la provincia tuvo históricamente dentro de la industria vitivinícola argentina.

El encuentro se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con 591 inscriptos y la participación de productores, representantes de bodegas, especialistas, prestadores turísticos y referentes de los sectores público y privado. Es la primera vez que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) elige a Entre Ríos como sede de sus jornadas nacionales.

Durante la apertura, Frigerio expresó su satisfacción por la realización del encuentro y remarcó la importancia de fortalecer una actividad que forma parte de la historia productiva entrerriana. "Queremos volver a estar entre las principales provincias vitivinícolas de nuestro país", afirmó el mandatario.

El gobernador recordó que Entre Ríos tuvo una destacada participación en la producción nacional de vinos, antes de atravesar décadas de restricciones que afectaron el desarrollo del sector. En ese sentido, sostuvo que la recuperación de viñedos y bodegas demuestra que "la cultura de la vid sigue intacta en la provincia".

La recuperación de una actividad histórica

Frigerio consideró que el resurgimiento de la vitivinicultura representa una oportunidad para diversificar la matriz productiva provincial, fortalecer las economías regionales y generar nuevas fuentes de empleo.

También destacó el papel de la actividad en el arraigo de las familias en sus comunidades, especialmente en localidades donde la producción de uvas y la elaboración de vinos pueden complementarse con propuestas turísticas y gastronómicas.

"El enoturismo es una pieza clave para el crecimiento turístico de Entre Ríos", sostuvo, al señalar que la recuperación de la industria vitivinícola permite incorporar nuevos atractivos a la oferta provincial.

En ese marco, mencionó las herramientas de promoción impulsadas por el Gobierno entrerriano, entre ellas el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y las líneas de financiamiento desarrolladas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Estas iniciativas están orientadas a acompañar proyectos productivos, incorporar energías renovables, mejorar la tecnificación de los establecimientos y favorecer el acceso a nuevos mercados.

Asimismo, destacó las capacitaciones destinadas a fortalecer los conocimientos vinculados con la producción y la cultura del vino, además de la realización del encuentro Entre Ríos entre Viñas, organizado junto al CFI.

"Mi tarea es crear las condiciones necesarias para que Entre Ríos desarrolle al máximo su potencial productivo", manifestó Frigerio, quien insistió en la necesidad de consolidar una agenda de trabajo conjunta entre el Estado y el sector privado.

Un punto de inflexión para el turismo del vino

El director de Coviar, Pablo Asens, valoró la convocatoria y destacó la importancia de que Entre Ríos sea sede de las jornadas nacionales, especialmente por los antecedentes históricos de la vitivinicultura provincial.

"Es un honor ver tanta gente en este congreso", expresó el dirigente, quien consideró que el encuentro representa un "punto de inflexión para que a partir de ahora se desarrolle muy fuertemente el turismo del vino en Entre Ríos".

Asens recordó que la provincia llegó a ocupar el cuarto lugar entre las principales productoras vitivinícolas del país y sostuvo que existen condiciones para recuperar parte de aquel protagonismo.

En ese sentido, reafirmó el acompañamiento de Coviar a través del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, con el propósito de fortalecer el desarrollo productivo y ampliar las oportunidades vinculadas con el enoturismo.

El representante de la entidad también destacó el valor cultural del vino como bebida nacional y su capacidad para promover experiencias que integren producción, identidad regional y actividad turística.

Producción, gastronomía y generación de empleo

Por su parte, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó que el crecimiento del enoturismo requiere la participación de distintos sectores económicos, instituciones educativas y organismos públicos.

"Acá están convocados los actores y agentes turísticos, y también la universidad, que aporta conocimientos y contribuye a fortalecer algo que en Entre Ríos se siente mucho, que es la hospitalidad", señaló.

Satto sostuvo que la incorporación de experiencias turísticas a los establecimientos vitivinícolas permite ampliar el impacto económico de la actividad, al sumar servicios, propuestas gastronómicas y nuevas posibilidades laborales.

"Lo que buscamos es generar puestos de trabajo. A una actividad que ya genera empleo desde lo productivo, le sumamos el valor de la visitación turística", explicó.

El funcionario también remarcó que la propuesta puede integrarse con los atractivos tradicionales de Entre Ríos, como las playas, los ríos, los complejos termales, los carnavales y el patrimonio histórico.

"Todo eso marida muy bien con la actividad del enoturismo", afirmó.

Dos jornadas de intercambio y capacitación

Las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el 1.º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía contemplan dos jornadas de actividades destinadas a promover el intercambio de experiencias, la capacitación y la articulación entre los diferentes actores de la cadena productiva y turística.

La apertura contó con la presencia del director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni; el responsable de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani; y el representante de la Cámara Argentina de Turismo, Fabricio Meglio.

También participaron la presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), María Jesús Vulliez; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; y Carlos Monti, representante de Costanera 241.

El encuentro busca consolidar vínculos institucionales y comerciales que contribuyan al crecimiento de la vitivinicultura entrerriana, con el turismo del vino como una alternativa para diversificar la economía y fortalecer el desarrollo regional.