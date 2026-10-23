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Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

El acoso callejero ocurrió en inmediaciones de calle 25 de Mayo y Monte Caseros. La joven identificó al agresor como un hombre en situación de calle.

23 de octubre 2026 · 07:10hs
Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven de 28 años radicó una denuncia formal por acoso callejero tras sufrir una agresión física mientras caminaba por la zona comercial céntrica de la ciudad de Paraná. Concretamente, el sujeto manoseó a la mujer cuando pasó a su lado. Fue identificado y detenido horas más tarde.

Según supo UNO, el procedimiento policial quedó asentado ante la Oficina de Sumarios de la Comisaría Segunda, correspondiente a la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos.

De acuerdo con la certificación oficial confeccionada por las autoridades policiales, el incidente tuvo lugar el jueves, aproximadamente a las 11:20, en una de las arterias más transitadas de la zona bancaria y comercial.

Tras el ataque, el individuo huyó rápidamente en dirección a la peatonal. Según consta en las actuaciones, se trata de un hombre en situación de calle que resulta conocido en la zona por pernoctar habitualmente en las inmediaciones del paseo peatonal.

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Al radicar la denuncia, la joven manifestó su intención de visibilizar la situación para evitar que hechos similares les ocurran a otras mujeres que transitan por el centro de la ciudad. Asimismo, el episodio constituye una llamada de alerta para las autoridades encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

En el acta formal de la actuación, la denunciante describió la secuencia de la agresión y las características del involucrado de la siguiente manera: "Se hace presente a los fines de denunciar que en la fecha siendo las 11:20 hs aproximadamente, momento en que circulaba de manera peatonal por calle 25 de Mayo vereda sur hacia calle Monte Caseros, antes de llegar al local de "Mostaza" cruza un masculino por al lado de ella, aparentemente en situación de calle, con un saco largo color marrón, pantalón oscuro y cabello oscuro, que venía del lado contrario y le toca un pecho y se da a la fuga hacia la peatonal".

Detención

Tras la denuncia, el sujeto fue localizado en la zona de la Terminal de Ómnibus y detenido. Junto a él también fue aprehendida otra persona que se interpuso durante el accionar policial.

El procedimiento incluso fue filmado por personas que esperaban los colectivos, pero bajo la idea de que se estaba en presencia de un abuso de autoridad policial, puesto que el detenido es una persona en situación de calle. Lo cierto es que el personal policial actuó correctamente.

¿Qué es el acoso sexual callejero?

El acoso sexual callejero, es decir, la violencia contra las mujeres en el espacio público, consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones. En Argentina, este tipo de violencia de género en espacios públicos está contemplado bajo la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485).

¿Qué tipo de acciones son acoso sexual callejero?

Son acoso sexual:

-los comentarios sexuales;

-las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento;

-el contacto físico indebido y sin tu consentimiento;

-la persecución o arrinconamiento;

-la masturbación;

-mostrar partes íntimas del cuerpo;

-los gestos obscenos.

acoso callejero Paraná Joven
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