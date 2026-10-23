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La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Este viernes la Justicia sobreseyó al presidente, Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei en la causa $Libra. La decisión incluyó también a otras personas.

23 de octubre 2026 · 18:21hs
La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $Libra.

La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $Libra.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió este viernes sobreseer al presidente, Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei, en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.

Respecto a los motivos, el tribunal en consonancia con la fiscalía descartó los tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

LEER MÁS: $Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

La decisión de la Justicia

En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal. Señaló que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.

Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, en lo que refiere a Milei se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional y tampoco implicó el uso de recursos públicos.

La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que relacionen la función pública con la iniciativa privada.

Acerca del tráfico de Influencias, en cuanto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y peritajes sobre dispositivos electrónicos (DATIP) no lograron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh.

Justicia Javier Milei Karina Milei $LIBRA
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