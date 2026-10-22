Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

La Policía realizó operativos contra el narcomenudeo en Paraná. Secuestró más de $2 millones, celulares y clausuró un presunto punto de venta de drogas.

22 de octubre 2026 · 18:41hs
Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos.

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos.

La Policía de Entre Ríos realizó este jueves tres allanamientos en Paraná en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, que finalizaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de 263 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El operativo en Paraná

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y se desarrollaron durante una extensa jornada que comenzó alrededor de las 7 y se prolongó hasta después de las 17.

Uno de los principales objetivos de la investigación fue un inmueble ubicado en la cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, señalado por los investigadores como un presunto punto de comercialización de drogas al menudeo.

Las medidas judiciales se concretaron en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la intervención de la Justicia provincial en delitos vinculados con la venta de estupefacientes a menor escala.

Secuestraron cocaína, dinero y teléfonos celulares

Como resultado de los tres allanamientos, los efectivos secuestraron 263 envoltorios de cocaína que, según la investigación policial, estaban destinados a la venta directa a consumidores.

Además, se incautaron 2.099.500 pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para avanzar con las actuaciones judiciales.

El procedimiento concluyó con la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Otras dos personas fueron identificadas durante los operativos.

Los investigadores procuran establecer el funcionamiento de los presuntos puntos de venta y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la actividad investigada.

Clausuraron un presunto punto de venta de drogas

Uno de los lugares allanados fue un inmueble situado en la cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, que era investigado por su presunta utilización para la comercialización de estupefacientes.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, las medidas estuvieron orientadas a reunir pruebas sobre la actividad que se desarrollaba en el lugar y avanzar en la investigación de la posible distribución de sustancias prohibidas.

Como parte de las disposiciones judiciales, se ordenó la clausura preventiva del inmueble, que permanecerá bajo esa medida hasta que se adopten nuevas resoluciones en el marco de la causa.

El operativo contó con la participación de la División Antidrogas y la colaboración de efectivos de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y de la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA), ambas dependientes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Intervención de la Justicia provincial

Los procedimientos fueron autorizados y supervisados en el marco de la investigación judicial, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8, a cargo del juez Pablo Zoff, y de la Fiscalía Especializada, representada por el fiscal Santiago Alfieri.

Las autoridades judiciales dispusieron las medidas correspondientes sobre los elementos secuestrados y la clausura preventiva del inmueble investigado.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la coordinación entre las distintas dependencias que participaron del operativo y señalaron que estas intervenciones forman parte de las investigaciones destinadas a detectar presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la capital provincial.

La causa continuará con el análisis de los elementos incautados y las actuaciones necesarias para determinar las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas.

Paraná Policía cocaína
Noticias relacionadas
Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

kevin johansen y liniers llegan al teatro 3 de febrero de parana

Kevin Johansen y Liniers llegan al Teatro 3 de Febrero de Paraná

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

gildas bailanta celebra diez anos de cumbia con una gran fiesta en parana

Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Ultimo Momento
Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Dólar: el oficial subió a 1.550 pesos, el blue bajó y el contado con liquidación superó los 1.650 pesos

Dólar: el oficial subió a 1.550 pesos, el blue bajó y el contado con liquidación superó los 1.650 pesos

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: el veredicto se sabrá el 22 de diciembre

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: el veredicto se sabrá el 22 de diciembre

Policiales
Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

El narco entrerriano que se creía Chuck Norris

El narco entrerriano que se creía Chuck Norris

Recuperaron sano y salvo a Nano, el caballo que había sido robado

Recuperaron sano y salvo a "Nano", el caballo que había sido robado

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

La Paz: un fuerte temporal anegó calles y afectó a vecinos

La Paz: un fuerte temporal anegó calles y afectó a vecinos

Frigerio destacó el potencial vitivinícola de Entre Ríos y apostó al crecimiento del enoturismo

Frigerio destacó el potencial vitivinícola de Entre Ríos y apostó al crecimiento del enoturismo

Ficha Limpia en Entre Ríos: Gastón Marra celebró el avance del proyecto en el Senado

Ficha Limpia en Entre Ríos: Gastón Marra celebró el avance del proyecto en el Senado

Dejanos tu comentario