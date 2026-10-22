Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos.

La Policía realizó operativos contra el narcomenudeo en Paraná. Secuestró más de $2 millones, celulares y clausuró un presunto punto de venta de drogas.

La Policía de Entre Ríos realizó este jueves tres allanamientos en Paraná en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, que finalizaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de 263 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y se desarrollaron durante una extensa jornada que comenzó alrededor de las 7 y se prolongó hasta después de las 17.

Uno de los principales objetivos de la investigación fue un inmueble ubicado en la cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, señalado por los investigadores como un presunto punto de comercialización de drogas al menudeo.

Las medidas judiciales se concretaron en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la intervención de la Justicia provincial en delitos vinculados con la venta de estupefacientes a menor escala.

Secuestraron cocaína, dinero y teléfonos celulares

Como resultado de los tres allanamientos, los efectivos secuestraron 263 envoltorios de cocaína que, según la investigación policial, estaban destinados a la venta directa a consumidores.

Además, se incautaron 2.099.500 pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para avanzar con las actuaciones judiciales.

El procedimiento concluyó con la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Otras dos personas fueron identificadas durante los operativos.

Los investigadores procuran establecer el funcionamiento de los presuntos puntos de venta y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la actividad investigada.

Clausuraron un presunto punto de venta de drogas

Uno de los lugares allanados fue un inmueble situado en la cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, que era investigado por su presunta utilización para la comercialización de estupefacientes.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, las medidas estuvieron orientadas a reunir pruebas sobre la actividad que se desarrollaba en el lugar y avanzar en la investigación de la posible distribución de sustancias prohibidas.

Como parte de las disposiciones judiciales, se ordenó la clausura preventiva del inmueble, que permanecerá bajo esa medida hasta que se adopten nuevas resoluciones en el marco de la causa.

El operativo contó con la participación de la División Antidrogas y la colaboración de efectivos de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y de la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA), ambas dependientes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Intervención de la Justicia provincial

Los procedimientos fueron autorizados y supervisados en el marco de la investigación judicial, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8, a cargo del juez Pablo Zoff, y de la Fiscalía Especializada, representada por el fiscal Santiago Alfieri.

Las autoridades judiciales dispusieron las medidas correspondientes sobre los elementos secuestrados y la clausura preventiva del inmueble investigado.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la coordinación entre las distintas dependencias que participaron del operativo y señalaron que estas intervenciones forman parte de las investigaciones destinadas a detectar presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la capital provincial.

La causa continuará con el análisis de los elementos incautados y las actuaciones necesarias para determinar las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas.